Hulusi Akar, ABD'li mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ile ABD Savunma BakanÄ± James Mattis telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ile ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, telefon görüÅŸmesinde, ikili savunma iliÅŸkileri, Suriye ve terörle mücadele konularÄ±nda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile telefonda görüÅŸtü. GörüÅŸmede, ikili savunma iliÅŸkileri, Suriye ve terörle mücadele konularÄ±nda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu. (AA)

www.evrensel.net