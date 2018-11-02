Ä°zmir Tabip OdasÄ±: SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet kandÄ±rmacaya gelmeyecek bir sorun

Ä°zmir Tabip OdasÄ± mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa Teklifiâ€™ni protesto etmek amacÄ±yla Alsancakâ€™ta eylem yaptÄ±.

AKP’nin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve TBMM’de görüÅŸülen yasa teklifinin kökten ve caydÄ±rÄ±cÄ± çözümler üretmediÄŸini belirten Ä°zmir Tabip OdasÄ± üyeleri Türk Tabipler BirliÄŸi’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± için KÄ±brÄ±s Åžehitleri Caddesi’ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde eylem yaptÄ±. Ellerinde, 'Ä°ÅŸ güvencesi, can güvencesi istiyoruz', 'Hasta varmÄ±ÅŸ, hekim yokmuÅŸ' yazÄ±lÄ± dövizler tutan hekimler, geçmiÅŸte öldürülen hekimler için de mum yaktÄ±.

'ÖNERÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N BÄ°R AN ÖNCE EKLENMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YORUZ'

Grup adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Ä°zmir Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Funda BarlÄ±k Obuz yaptÄ±. AKP milletvekillerince torba yasa olarak TBMM’ye sunulan teklifin 234’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin, TTB’nin Ä±srarla önerdiÄŸi saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ± teklifindekiyle hiçbir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Obuz, “2 Ekim 2018 günü meslektaÅŸÄ±mÄ±z Dr. Fikret HacÄ±osman cinayetinin de gösterdiÄŸi gibi, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet oyalamaya, kandÄ±rmacaya, göz boyamaya gelmeyecek kadar büyük ve ciddi bir sorundur. Bu nedenle mevcut taslaÄŸa saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet için caydÄ±rÄ±cÄ± olarak önerilerimizin bir an önce eklenmesini istiyoruz. TTB’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasa tasarÄ±sÄ±yla, saÄŸlÄ±k hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, ÅŸiddet veya tehdit kullanan kiÅŸilerin 2 yÄ±ldan 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k hizmeti kesintiye uÄŸramÄ±ÅŸ ise belirlenen cezanÄ±n yüzde 50 oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, verilen cezalarda hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geriye bÄ±rakÄ±lmamasÄ±nÄ± ve bu cezalarÄ±n adli para cezasÄ±na çevrilmemesini istemiÅŸti. Yine halen komisyonda görüÅŸülmekte olan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 5’inci Maddesi ise antidemokratik rejimlerde bile rastlanÄ±lmayacak kadar vahim bir içerik taÅŸÄ±maktadÄ±r” dedi. (DHA)

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin hazÄ±rlanan tasarÄ± komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

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