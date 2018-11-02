Ä°stanbul ve Ä°zmirâ€™de bir araya gelen hekimler saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin AKPâ€™nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasa taslaÄŸÄ±nÄ± protesto etti.

SaÄŸlÄ±k örgütlerinin AKP’ni,n saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin Meclis gündemine getirdiÄŸi yasa taslaÄŸÄ±na tepkileri sürüyor. Ä°stanbul ve Ä°zmir’de bir araya gelen hekimler, düzenledikleri eylemle 'Hekimler kandÄ±rmaca deÄŸil, haklarÄ±nÄ± istiyor' diyerek TTB’nin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin önüne geçilmesi için taslak haline getirdiÄŸi taleplerin görüÅŸülmesini istedi.

Ä°stanbul Tabip OdasÄ±nÄ±n Doktor Fikret HacÄ±osman'Ä±n öldürülmesinin birinci ayÄ±nda ‘Hekimler kandÄ±rmaca deÄŸil, haklarÄ±nÄ± istiyor’ sloganÄ±yla KadÄ±köy Ä°skele MeydanÄ±'nda yapmak istediÄŸi nöbet KaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan yasaklandÄ±. KadÄ±köy KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, ‘telafisi güç olaylarÄ±n meydana gelebileceÄŸi’ bahanesiyle eylemin uygun görülmediÄŸini tebliÄŸ etti. Ä°stanbul Tabip OdasÄ±, yasaÄŸa raÄŸmen Ä°skele MeydanÄ±'nda basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Katledilen hekimlerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± eyleme DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ve çok sayÄ±da hekim destek verdi.

‘BU YASA HEKÄ°MLERÄ°N ÇALIÅžMA HAKLARINI ELÄ°NDEN ALIYOR’

Eylemde ilk sözü Ä°stanbul Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. PÄ±nar Saip aldÄ±. Saip, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyecek bir yasasÄ±n çÄ±kmasÄ± için bir ay boyunca eylem yaptÄ±klarÄ±nÄ± ancak Mecliste görüÅŸülen yasasÄ±n hiçbir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. TaslaÄŸÄ±n aynÄ± zamanda hekimlerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± da elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Saip, “Bu yasa Yahudi hekimlerin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen Hitler Almanya'sÄ±nda görülmüÅŸtür. Biz saÄŸlÄ±kta dönüÅŸümün ekonomik krizle birleÅŸince ilerleyen süreçte ciddi problem yaratacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz ve bunun için ÅŸimdiden söylediÄŸimiz her söz baskÄ± altÄ±na alÄ±nÄ±yor” diye konuÅŸtu. 6 yÄ±llÄ±k eÄŸitimden geçen hekimlere mecburi hizmeti bitene kadar diplomasÄ±nÄ±n verilmeyeceÄŸini belirten Saip, bunun hekim intiharlarÄ±na neden olabileceÄŸini vurgulayarak, yasaya tüm toplumun karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

‘TASLAK BÄ°ZE SUNULMADI’

TTB Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Dr. Ali ÇerkezoÄŸlu, ülkenin bugünü ve geleceÄŸini tehlikeye sokacak tasayÄ± protesto ettiklerini söyleyerek, “Hekimlerin özlük hakkÄ± ve saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete dair hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün rapor ve önerilerimizi SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak üzere yetkililere ilettik. Ancak bu yasanÄ±n taslaÄŸÄ± bile bize sunulmadÄ±” dedi.

ÇerkezoÄŸlu, “Hiçbir yasaya tabi olmadan hekimleri güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçirerek sadece kamuda deÄŸil özel sektörde bile çalÄ±ÅŸtÄ±rmayacaklar. Buna kimsenin hakkÄ± yok. Teorik olarak OHAL kalktÄ± ama basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmamÄ±z ve nöbet tutmamÄ±z bile yasaklandÄ±. Nöbet tutmakta çadÄ±r açmak da en demokratik hakkÄ±nÄ±zdÄ±r. Bütün saÄŸlÄ±k emekçileri ile birlikte mesleÄŸimize ve çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±za sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z” diyerek yasak kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

'TORBA YASANIN SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDET YASASI TEKLÄ°FÄ° Ä°LE HÄ°ÇBÄ°R Ä°LGÄ°SÄ° YOK'

ÇerkezoÄŸlu'nun ardÄ±ndan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Ä°stanbul Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Güray KÄ±lÄ±ç okudu. KÄ±lÄ±ç, kamuoyuna ‘SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±’ olarak sunulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lsa da, AKP milletvekillerince ‘Torba Yasa’ olarak TBMM’ye sunulmuÅŸ olan teklifin 24. maddesinde yer alan düzenlemenin Türk Tabipleri BirliÄŸi’nin Ä±srarla önerdiÄŸi ‘SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ± Teklifi’ ile hiçbir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KÄ±lÄ±ç, “Bu haliyle saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemeye iliÅŸkin hiçbir yeni düzenleme ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k getirmemektedir. Oysa 2 Ekim 2018 günü meslektaÅŸÄ±mÄ±z Dr. Fikret HacÄ±osman cinayetinin de gösterdiÄŸi gibi ‘saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet’ oyalamaya, kandÄ±rmacaya, göz boyamaya gelmeyecek kadar büyük ve ciddi bir sorundur. Bu nedenle öncelikle mevcut taslaÄŸa saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet için caydÄ±rÄ±cÄ± olacak önerilerimizin bir an önce eklenmesini istiyoruz” dedi.

Yasa taslaÄŸÄ±nÄ±n 5. maddesinin ise antidemokratik rejimlerde bile rastlanamayacak kadar vahim bir içerik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken KÄ±lÄ±ç, “Herhangi bir yargÄ±lama yapÄ±lmadan ve haklarÄ±nda, mesleklerinin icrasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± gerektiren bir suçtan dolayÄ± mahkemeler tarafÄ±ndan verilmiÅŸ bir ceza olmayan hekimlerin, mesleklerini icra etme haklarÄ±nÄ±n belirli süreyle tümüyle ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, devamÄ±nda da neredeyse imkansÄ±z hale getirilmesi, hekimlik faaliyetinin ayrÄ±lmaz parçasÄ± olan tÄ±bbi rapor düzenleme yetkisinin tümüyle ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±, keyfi ve vicdan dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Bir insanÄ±n hekim olup olmadÄ±ÄŸÄ±na, hekimlik yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na mezun olduÄŸu okul, aldÄ±ÄŸÄ± diploma ve mesleki yeterliliÄŸi üzerinden karar verilir. MesleÄŸini icra etmeye engel bir suç veya ceza olmadÄ±ÄŸÄ± sürece de hekimliÄŸini yapmaya devam eder. Hekimlik kamusal niteliÄŸi olan bir meslektir. Devlet güvenliÄŸini ilgilendiren stratejik bilgi, durum ya da konumla herhangi bir ilgisi yoktur. Hekim hastasÄ±nÄ± hastalÄ±klardan korumaya çalÄ±ÅŸÄ±r, muayene eder, tedavisini düzenler; gerekiyorsa ameliyatÄ±nÄ± yapar. Hipokrat’tan bu yana karÅŸÄ±sÄ±ndakinin ‘kimliÄŸini, dilini, dinini, cinsiyetini, toplumsal konumunu’ sorgulamadan ve ayrÄ±m yapmadan saÄŸlÄ±k hizmeti sunmakla yükümlü olan biz hekimler, mesleÄŸimizi icra ederken hiçbir erk tarafÄ±ndan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutulmak ve maÄŸdur edilmek istemiyoruz” dedi. KÄ±lÄ±ç açÄ±klamanÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

“Hekimlik yapma hakkÄ±nÄ±n bu kadar hukuksuz ve keyfi kararlarla kolayca ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± durumunda; diÅŸ hekimliÄŸi, eczacÄ±lÄ±k, avukatlÄ±k, öÄŸretmenlik, mühendislik dahil hiçbir meslek mensubunun aldÄ±ÄŸÄ± diplomanÄ±n, harcadÄ±ÄŸÄ± emeÄŸin önemi kalmayacaktÄ±r. Bu teklif yasalaÅŸÄ±rsa kiÅŸilerin bu meslekleri kamuda ve hatta özelde icra edip edemeyeceÄŸine, gerekçeleri belirtilmeyen, herhangi bir kanÄ±ta dayanmayan 'Güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nÄ±' yazan kiÅŸiler karar verecektir. AynÄ± yasa teklifinde 'hastane döner sermayelerinin' yönetim yerini deÄŸiÅŸtirmenin, Åžehir Hastanelerinde iÅŸletmeci ÅŸirketlere vergi muafiyetini arttÄ±rmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, aile hekimliÄŸinde hak kayÄ±plarÄ±na yol açan ve Tabip OdalarÄ±nÄ±n hekimliÄŸin uygulanmasÄ±ndaki etkisini sÄ±nÄ±rlamayÄ± amaçlayan maddeler yer almaktadÄ±r.”

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden hekimler anÄ±sÄ±na 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

Ä°ZMÄ°R’DE HEKÄ°MLER TALEPLERÄ°NÄ°N DÄ°KKATE ALINMASINI Ä°STEDÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°zmir Tabip OdasÄ± da saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete ve görüÅŸülen yasa tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. TasarÄ±yÄ± protesto eden Ä°zmir Tabip OdasÄ±, ‘Hekimler kandÄ±rmaca deÄŸil, haklarÄ±nÄ± istiyor’ talebi ile nöbet etkinliÄŸi düzenledi. Hekimler, etkinlikte imza kampanyasÄ± düzenleyerek stant açtÄ±.

‘Ä°ÅŸ güvencesi, can güvencesi, yaÅŸam hakkÄ±, çalÄ±ÅŸma hakkÄ± istiyoruz’, ‘Eyy atamamÄ±zÄ± yapmayanlar yakÄ±nda tepemiz atacak!’, ‘Hekim iÅŸsiz, hastalar hekimsiz’,’SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sona ersin’ dövizleri taÅŸÄ±yan Tabip OdasÄ± üyeleri, TBMM SaÄŸlÄ±k Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu’nda görüÅŸülen yasa tasarÄ±na karÅŸÄ± imza standÄ± açarak ‘SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ± bir an önce çÄ±karÄ±lsÄ±n’ talebinde bulundular. Hekimler küçük bir tiyatro oyunu ile de tepkilerini göstererek, ‘SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete son, kurtuluÅŸ yok tek baÅŸÄ±na ya hep beraber ya hiçbirimiz’ sloganlarÄ± attÄ±lar.

Ä°zmir Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Funda BarlÄ±k Obuz, AKP’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, “Bu tasarÄ± hiçbir önlem getirmeyen bir yasa tasarÄ±sÄ±. Biz bu haliyle kabul edilmesini istemiyoruz. Türk Tabipleri BirliÄŸi saÄŸlÄ±k hizmeti aksatan ve saÄŸlÄ±k hizmeti nedeniyle oluÅŸan ÅŸiddet olaylarÄ±nda AKP’nin öne sürdüÄŸü bu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸiz” dedi. Torba yasa içerisindeki maddeleri de eleÅŸtiren Obuz, “OHAL döneminde çÄ±karÄ±lan KHK lar ile birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±z ihraç edildi. Ancak özel alanda görevlerini yapmalarÄ±nda bir engel yoktu. Åžimdi ise bu torba yasaya konan bir madde ile artÄ±k özel sektörde de görev yapamayacaklar. Biz onlarÄ±n çalÄ±ÅŸma hakkÄ±na engel olan evrensel hukuka, insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olan bu tasarÄ±nÄ±n bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. AynÄ± ÅŸekilde atanamayan güvenlik soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle 1500’e yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mÄ±z da mesleklerini icra edemiyor. AmacÄ±mÄ±z bu tasarÄ±ya karÅŸÄ± kamuoyu oluÅŸturmak, itiraz etmektir. KandÄ±rmaca olmayan bir yasa istiyoruz. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sona ersin” diye konuÅŸtu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 22:31

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