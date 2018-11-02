ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya suÃ§ duyurusu

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniye Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, dün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili kendisine iftira attÄ±ÄŸÄ± ve hakaret teÅŸkil eden sözler söylediÄŸi iddiasÄ±yla CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.

ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Hüseyin AydÄ±n'Ä±n, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu suç duyurusu dilekçesinde, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun söz konusu televizyon programÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±ndan bölümlere yer verildi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini örtbas etmekle, katillerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ±na izin vermekle ve katilleri korumakla suçladÄ±ÄŸÄ± belirtilen dilekçede, bu hususlarÄ±n tümünün gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu kaydedildi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, ‘iftira’ ve ‘cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ suçlarÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi dilekçede, ÅŸunlar kaydedildi:

“BaÅŸta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olmak üzere KaçÄ±kçÄ± cinayetinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± hususunda Türk makamlarÄ±nÄ±n gösterdiÄŸi hassasiyet, Türk ve dünya kamuoyu tarafÄ±ndan yakÄ±nen takip edilmekte ve takdir edilmektedir. Åžüpheli, bu açÄ±k gerçeklere raÄŸmen her zamanki sorumsuz siyaset tarzÄ±yla sadece SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na deÄŸil, ülkemizin itibarÄ±na da saldÄ±rmaktadÄ±r.”

KILIÇDAROÄžLU NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti:

“Katiller herkesin gözü önünde uçtu. Katilleri serbest bÄ±rakanlar hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. SavcÄ± da suçlu. Kral Selman sana neden teÅŸekkür etti? Benim ülkemde cinayet iÅŸlendi. Katiller yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitti, kimi suçlayacaÄŸÄ±m Suudi Arabistan'Ä± mÄ±? Telefon üzerine bunlar serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SavcÄ± görevini yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ± engelleyen siyasi iradedir. ErdoÄŸan'Ä±n hesap vermesi lazÄ±m. Katillerle iÅŸbirliÄŸi yapan siyasi lider konumuna düÅŸer.” (HABER MERKEZÄ°)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: CHP her yerde aday Ã§Ä±karacak

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