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FotoÄŸraf: Pixabay
Fuego YanardaÄŸÄ± yeniden faaliyete geÃ§ti
02 KasÄ±m 2018 20:18
Guatemala'daki Fuego YanardaÄŸÄ±'nda son 24 saatte 17 kez patlama oldu.
Tekrar faaliyete geçen Guatemala'daki Fuego YanardaÄŸÄ±'nda son 24 saatte 17 patlama yaÅŸandÄ±. Yerel basÄ±ndaki haberlere göre, haziran ayÄ±nda 150 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan Fuego YanardaÄŸÄ± tekrar faaliyete geçti. YanardaÄŸda son 24 saatte 17 kez patlama meydana geldi.
DaÄŸdan püsküren kül tabakasÄ±nÄ±n 400 metre yüksekliÄŸe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, yanardaÄŸdan sesler duyulduÄŸu ve küçük çaplÄ± depremler meydana geldiÄŸi ifade edildi.
BaÅŸkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatÄ±sÄ±ndaki Fuego YanardaÄŸÄ±'nda haziran ayÄ±nda meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etmiÅŸti.
150 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi patlamalardan 1,7 milyon kiÅŸi etkilenmiÅŸti. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 20:24
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