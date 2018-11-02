Fuego YanardaÄŸÄ± yeniden faaliyete geÃ§ti

Guatemala'daki Fuego YanardaÄŸÄ±'nda son 24 saatte 17 kez patlama oldu.

Tekrar faaliyete geçen Guatemala'daki Fuego YanardaÄŸÄ±'nda son 24 saatte 17 patlama yaÅŸandÄ±. Yerel basÄ±ndaki haberlere göre, haziran ayÄ±nda 150 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan Fuego YanardaÄŸÄ± tekrar faaliyete geçti. YanardaÄŸda son 24 saatte 17 kez patlama meydana geldi.

DaÄŸdan püsküren kül tabakasÄ±nÄ±n 400 metre yüksekliÄŸe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, yanardaÄŸdan sesler duyulduÄŸu ve küçük çaplÄ± depremler meydana geldiÄŸi ifade edildi.

BaÅŸkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatÄ±sÄ±ndaki Fuego YanardaÄŸÄ±'nda haziran ayÄ±nda meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etmiÅŸti.

150 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi patlamalardan 1,7 milyon kiÅŸi etkilenmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 20:24

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