RTÜK’ten çifte standart

Birkan BULUT

Ankara

Bursa’da bir kadının kayınvalidesini dövdüğüne ilişkin görüntüleri buzlamadığı için 20 televizyon kanalına verilmek istenen ceza, listede hükümete yakın kanallar olunca AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmedi. Kararda, Cumhurbaşkanı’nın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın sahibi olduğu ATV’nin de listede yer almasının etkili olduğu belirtiliyor.

RTÜK uzmanları, 20 televizyon kanalının Bursa’da bir kadının 82 yaşındaki kayınvalidesini sokak ortasında dövdüğüne ilişkin görüntülerine ilişkin haberleri inceledi. Star, ATV, Kanal D, Show TV, Haber Türk, NTV, TV 8, Haber Global, tvDEN TGRT Haber, Kanal 7, 24, Beyaz TV, A Haber, Ülke Tv, Akit Tv, AS TV, KOZA TV, Olay TV ve HALK TV, olaya ilişkin görüntüleri 26 Eylül tarihinde buzlamadan defalarca yayınlarken, kadının “Kalk eve gideceğiz. Sen geberir misin sen kafir gibisin. Kalk eve gideceğiz adam gelmiştir arar bizi. Boğacağım bak anne seni. Vallah, öldüreceğim seni” sözleri de alt yazı olarak geçti. Şiddet görüntülerinin buzlanmadan defalarca yayınlanmasını sorumsuz habercilik olarak nitelendiren uzmanlar, RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan “İnsan onuruna ve hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünün ihlal edildiği tespit etti.

RTÜK ATV’Yİ KOLLUYOR MU?

RTÜK uzmanlarının değerlendirmesi Üst Kurul’a geldiğinde tartışmaya neden oldu. AKP’li RTÜK üyelerinin listede hükümete yakın kanallar olması nedeniyle ceza verilmemesi yönünde oy kullanırken, diğer üyelerin ceza verilmesi yönünde oy kullandığı öğrenildi. Aynı kurul bu listede bulunan Show Tv, Star Tv Kanal D, dizilerdeki şiddet içerikli görüntüler sebebiyle para cezası verilmesi kararı almıştı. AKP’li üyelerin bu kez şiddet görüntülerinin cezalandırılmasına karşı oy kullanmasında, özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuvaz Medya Grubu’nun televizyon kanalı ATV ve A Haber’Sin listede yer almasının etkili olduğu belirtiliyor.