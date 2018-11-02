AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±na yanÄ±t verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaparak sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Ä°stanbul HavalimanÄ±'na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ± deÄŸerlendirmesi istenen Çelik, “Bitmeyen HavalimanÄ± diyor. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun söylediÄŸi ÅŸeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle iliÅŸkisi kopmuÅŸ, gerçek deÄŸil. CHP'de hiç bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmediÄŸini görüyoruz. DeÄŸiÅŸmemeye yeminli bir yapÄ±nÄ±n karÅŸÄ±mÄ±zda olduÄŸunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiÄŸi itibariyle deÄŸiÅŸime karÅŸÄ± mücadele misyonu belirlemiÅŸ kendisine” dedi.

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Çelik ÅŸöyle konuÅŸtu:

“DÄ±ÅŸ kaynaklÄ± operasyonlarda bununla sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z. Bir takÄ±m gerçekler ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda odak saptÄ±rma ÅŸeklinde bir yöntem uygulanÄ±r. GerçeÄŸi ortaya çÄ±karana saldÄ±rma ÅŸeklinde. Onu itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸma ÅŸeklinde. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bir iki odak buna teÅŸebbüs etti. Türkiye'nin burada yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸe hatta merhumun niÅŸanlÄ±sÄ± ile uÄŸraÅŸan bir takÄ±m tutumlar ortaya koydular. Bunlar tutmayÄ±nca doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za saldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu çabalar, dünyanÄ±n Türkiye'yi takdir etmesiyle darma daÄŸÄ±n olmuÅŸtur.

Åžu anda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± o bir takÄ±m dÄ±ÅŸ odaklar tarafÄ±ndan odak saptÄ±rma operasyonun içerideki bunu yeniden gündeme getiren sözcüsü olmalÄ±dÄ±r. 'SayÄ±n ErdoÄŸan bunu biliyordu buna bile bile göz yumdu' diyor. Bir siyasetçinin ahlaken asla aÄŸzÄ±ndan çÄ±kmamasÄ± gereken bir siyasetçinin etik kurallarÄ± çerçevesinde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bütün siyasi hayatÄ±na mal olabilecek bütün ömrü boyunca utanç tablosu olarak taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± bir argüman da bulundu.

'Para gelsin diye bunu yapÄ±yorsunuz' diyor. Bu son derece utanç verici bir ÅŸeydir. Kendi zihnindekileri baÅŸkalarÄ±na yansÄ±tan maalesef bir ÅŸahsiyet kÄ±rÄ±lmasÄ± örneÄŸidir. Çok acÄ± bir tablo. Kendi CumhurbaÅŸkanÄ±'na, Türkiye'nin kurumalarÄ±na karÅŸÄ± böyle bir yaklaÅŸÄ±m içinde olmasÄ± utanç verici. Zannediyor ki bu cinayet canlÄ± yayÄ±nda izlendi ondan sonra da bu kiÅŸilerin gidiÅŸine izin verildi. Delillerin nasÄ±l toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen kurumlarÄ±n nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen birisinin yaklaÅŸÄ±mÄ± bu. Bu kadar siyasi tutarsÄ±zlÄ±k, basiretsizlik, cehalet olmaz. Hukuk kurallarÄ± çerçevesinde elinizde suçlayacak bir malzemeye ulaÅŸmadan gidiÅŸlere engel olamazsÄ±nÄ±z. Zaten bilinse parçalar birleÅŸtirilmiÅŸ olsa zaten izin verilmez. Bir tek KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu böylesine kara bir propaganda içerisinde duruyor.

‘DÜÅžMANLARIN YAPMADIÄžI BÄ°R TUTUM Ä°ÇERÄ°SÄ°NE GÄ°RÄ°YOR’

Türkiye'nin düÅŸmanlarÄ±nÄ±n yapmadÄ±ÄŸÄ± bir tutum içerisine giriyor. AçÄ±k ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yapmak istediÄŸi ÅŸey odak deÄŸiÅŸtirme faaliyetidir. Çok tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir yöntemdir. 'Dava açacaÄŸÄ±m CumhurbaÅŸkanÄ±na ve bunu serbest bÄ±rakanlara' diyor.

Kendisine CumhurbaÅŸkanÄ±na ve Türkiye Cumhuriyeti kurumlarÄ±na karÅŸÄ± kara propaganda ve iftira nedeniyle kendisi hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. Dün kendisi açtÄ± bu kapÄ±yÄ±. Bizi buna mecbur kÄ±lmaktadÄ±r.” (DHA)

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