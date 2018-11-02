ABâ€™de yeni Ã§atÄ±rdama: Bunun sonuÃ§larÄ± olur

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker: Ä°lk defa bir kiÅŸi, â€˜Kurallar bizi ilgilendirmiyorâ€™ aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuyor. Bunun sonuÃ§larÄ± olur

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean - Claude Juncker, Ä°talya'nÄ±n birliÄŸin bütçeye iliÅŸkin kurallarÄ±nÄ±n kendilerini ilgilendirmediÄŸi yönündeki açÄ±klamalarÄ±na tepki göstererek, “Ä°lk defa bir kiÅŸi, 'kurallar bizi ilgilendirmiyor' açÄ±klamasÄ±nda bulunuyor. Bunun sonuçlarÄ± olur” dedi.

Avusturya Devlet Radyosu Ö1'e konuÅŸan Juncker, AB'nin 25. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla birliÄŸin güncel sorunlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Juncker, Roma ve Brüksel arasÄ±ndaki bütçe gerginliÄŸi nedeniyle Ä°talya'nÄ±n AB'nin kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ± olan Maastricht AnlaÅŸmasÄ±'na yönelik ‘kurallarÄ±nÄ±n kendilerini ilgilendirmediÄŸi ve saygÄ± duymadÄ±klarÄ±’ yönündeki açÄ±klamalarÄ±na tepki gösterdi.

Görev süresi zarfÄ±nda birçok ülkenin kimi kurallardan ÅŸikayetçi olduÄŸuna ancak bir çoÄŸunun kurallarÄ± yerine getirmek için çaba sarf ettiÄŸine dikkati çeken Juncker, “Ä°lk defa bir kiÅŸi, ‘Kurallar bizi ilgilendirmiyor’ açÄ±klamasÄ±nda bulunuyor. Bunun sonuçlarÄ± olur” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°TALYA'NIN AVRO BÖLGESÄ°NDEN AYRILMA TEHLÄ°KESÄ°

Juncker, Ä°talya'nÄ±n Brüksel'e sunduÄŸu bütçenin geri gönderildiÄŸini ve bu ülkeye bütçeye iliÅŸkin kimi sorularÄ±n yöneltildiÄŸini anÄ±msatarak, kasÄ±m ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±na kadar bir açÄ±klama beklediklerini, Ä°talya'nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±na göre tutum sergileyeceklerini söyledi.

Ä°talya'nÄ±n Avro Bölgesinden ayrÄ±lma tehlikesinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Juncker, “Böyle bir tehlike görmüyorum. Çünkü kimse intihar etmez” yorumunu paylaÅŸtÄ±.

Ä°TALYA Ä°LE AB ARASINDAKÄ° ‘BÜTÇE’ KRÄ°ZÄ°

Ä°talya'nÄ±n gelecek sene için bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yüzde 1,6 seviyesinde olmasÄ± hedefleniyordu ancak Ä°talyan hükümeti, uzun müzakereler sonucu iÅŸsizlere saÄŸlanacak vatandaÅŸlÄ±k geliri (muhtaçlÄ±k aylÄ±ÄŸÄ±), emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± tekrar düÅŸürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardÄ±m, vergi affÄ± ve sabit vergi oranÄ± gibi vaatlerini gerçekleÅŸtirmek amacÄ±yla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranÄ±nda açÄ±k verilmesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiÄŸi bütçe taslaÄŸÄ±nda, gelecek yÄ±l için gayri safi yurt içi hasÄ±laya oranla bütçe açÄ±ÄŸÄ± hedefi yüzde 2,4 olmuÅŸtu. Ä°talya, bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nda yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düÅŸürüleceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°talya'nÄ±n bu bütçe planÄ±na AB kurumlarÄ±ndan ve üye ülkelerden olumsuz tepki ve eleÅŸtiriler gelmiÅŸti.

AB Komisyonu, perÅŸembe günü Ä°talyan hükümetine gönderdiÄŸi mektubunda “Ä°talya'nÄ±n 2019 bütçe kanununun Ä°stikrar PaktÄ± tarihinde görülmemiÅŸ ÅŸekilde hedeflerden sapma gösterdiÄŸini ve bunun PaktÄ±n yükümlülüklerine uyulmamasÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±” vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan Ä°talya'nÄ±n borcunu, AB kurallarÄ± gereÄŸi azaltmasÄ± gerekiyor. Yunanistan'Ä±n kamu borcu gayrisafi yurt içi hasÄ±lasÄ±nÄ±n yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran Ä°talya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor. (AA)

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