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FotoÄŸraf: AA
ErdoÄŸanâ€™a hakaret iddiasÄ±yla ifade veren CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± serbest
02 KasÄ±m 2018 18:55
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a hakaret iddiasÄ±yla ifade veren CHP Efeler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Polat Bora Mersin adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan CHP Efeler Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Polat Bora Mersin, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Mersin, hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda AydÄ±n Adliyesi'ne giderek savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verdi. Ä°fadesinin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Mersin, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
CHP Efeler Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Polat Bora Mersin, sosyal medya üzerinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda savcÄ±lÄ±kça ifadeye çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AydÄ±n/AA)
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