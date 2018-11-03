Gökçek pazarlık yapıyor, Yıldırım aday olmayacak

Çağrı SARI

Ankara

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Ankara siyasi koridorları hareketli. Tüm siyasi partiler üst üste toplantılar yaparak adaylıklar ve nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda değerlendirmeler yapıyor. Resmi olarak ittifak konusunda görüşmeler olmasa da partiler arası gayriresmi görüşmeler olduğu biliniyor.

İstanbul ve Ankara için kıyasıya bir yarışa girecek olan AKP ve CHP’de detaylı bir çalışma mevcut. AKP ve MHP’nin yerel seçimlerde ittifakı bozması, siyaset sahnesini hareketlendirmiş olsa da, önümüzdeki dönem açısından net bir tablo ortaya koymak zor.

Edinilen bilgilere göre, CHP genel olarak mevcut belediye başkanları ile hareket etmeye devam edecek. AKP’de ise sürpriz isimler öne çıkabilir. Şimdi kısa kısa merak edilen illere bakalım.

İSTANBUL’DA ŞENER İSMİ

CHP’de İstanbul için Abdullatif Şener’in adı geçiyor. CHP Genel Merkezi ile yaşadığı problemlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Muharrem İnce de adı geçen isimlerden. İnce her ne kadar ön seçim istese de İstanbul adaylığına sıcak baktığını söylemek mümkün. Ayrıca CHP’nin, kurultay için imza toplayanlara da illerde kontenjan vereceği gelen bilgiler arasında. Günler önceden adaylığını açıklayan Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine talip fakat kulislere yansıyan bilgilere göre Tekin’in adı Kadıköy Belediyesi için geçiyor.

En çok merak edilen konulardan birisi de CHP’nin Ataşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday göstereceği. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeniden aday olacağı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamle ile hem AKP’ye hem de kamuoyuna bu usulsüzlüğe inanmadığını göstereceği ifade ediliyor.

BİNALİ YILDIRIM: BİR TALEBİM YOK

AKP ise İstanbul’u kaybetmemek için sıkı çalışıyor. Sürpriz bir isim arayışı gündemde olmasına rağmen ikna edilebilirse Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın adı parti kulislerinde konuşuluyor. Üstelik Babacan’ın aday olması yönünde büyük bir ağırlık söz konusu. Ancak Babacan’ın bu teklife nasıl bakacağı henüz bilinmiyor. Zayıf bir ihtimal olarak Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in de adı büyükşehir için listede. İzmir için daha önce büyükşehir belediye başkanlığına aday olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı geçse de Yıldırım’dan “Görevimin başındayım” açıklaması gelmişti.

YAVAŞ İSMİ BELİRSİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ankara en çok tartışılan illerin başında geliyor. 2014 yerel seçimlerinde Ankara adayı olan Mansur Yavaş ismi mart seçimlerinde için de gündemde. Yavaş’ın adı İYİ Parti adaylığı için de geçiyor ancak, ağırlıklı ibrenin CHP’den yana olduğu konuşuluyor. Bu konuda belirsizlik sürse de Yavaş’a parti tabanından bir itiraz da söz konusu. Bu nedenle CHP hâlâ Yavaş konusunda yoklama yapıyor.

GÖKÇEK OĞLU İÇİN PAZARLIK YAPIYOR

AKP’de görevden alınan Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den adayı olacağı yönündeki iddialar kulisleri hareketlendirmişti. Bu konuda hâlâ belirsizlik sürse de Gökçek’in gerçekten aday olması beklenmiyor. Siyaset koridorları Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’i Keçören Belediyesi için hem AKP’ye hem MHP’ ye pazarlık unsuru olarak sunduğu konuşuluyor. Gökçek’in ardından Belediye Başkanı yapılan Mustafa Tuna ise Sincan belediyesine dönebilir!

Öte yandan AKP’de Ankara için AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de adı geçiyor. Özhaseki de adaylığa sıcak baktığını “Görev verilirse kaçınmam” sözleri ile göstermişti.

İZMİR’DE TUNÇ SOYER NEREDEYSE NET

İzmir kulisleri hareketli. Mevcut Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu seçimlere yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. CHP’de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adı ön planda, hatta kesin gözüyle bakılıyor. İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Eski vekil Musa Çam da İzmir için aday listesinde.

CHP ANTALYA’DA UYSAL’I DÜŞÜNÜYOR

CHP’de, Antalya Büyükşehir Belediyesi için de adı geçen isim Muratpaşa’nın mevcut belediye başkanı Ümit Uysal. Parti tabanı da Uysal’dan yana ağırlığını koyuyor. Ona rakip de Konyaaltı Belediye Başkanlığı yapan Muhittin Böcek. Parti meclis üyesi Çetin Osman Budak’ın da Antalya için adı geçiyor. CHP Antalya’yı AKP’nin elinden almanın gayretinde. Yerelde AKP-MHP ittifakının bozulması, CHP’nin şansını da artırmış durumda.

MERSİN’DE VAHAP SEÇER İSMİ İLK SIRADA

Mersin’de CHP eski vekil Vahap Seçer’in aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kamuoyu yoklamalarında Aytuğ Atıcı’nın da adı geçiyor. Hatta anketlerde Fikri sağlar’ın da adının geçtiği konuşuluyor. Ancak Sağlar’ın aday gösterilmesi beklenmiyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKERŞENSİZ OLMUYOR

Eskişehir CHP açısından riskli illerden biri. CHP Eskişehir’de yeniden mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen’i aday gösteriyor. Büyükerşen dışında bir isim ile CHP Eskişehir’i kaybedebilir. CHP bu riski göze almak istemiyor. AKP’nin ise Eski Bakan Nabi Avcı ve eski vekil Harun Karacan arasında bir tercih yapması bekleniyor.

ÇANAKKALE’DE GÖKHAN BELİRSİZLİĞİ

Çanakkale’de ise, 2002’den beri belediye başkanlığını yapan son seçimlerde yüzde 50’nin üzerinde oy alan Ulgür Gökhan’ın yeniden aday olması bekleniyor. Ancak Gökhan henüz başvurusunu yapmış durumda değil. Edindiğimiz bilgilere göre, Gökhan kamuoyu yoklamasını takip ediyor. Kendi ismi üzerindeki eğilime baktıktan sonra adaylığını açıklayacak. Gökhan’a rakip, Kepez Belediye başkanı Ömer Faruk Mutan. Çanakkale Belediye Başkanı Ulgür Gökhan ile AKP arasındaki gerginlik sıklıkla kamuoyuna yansıyor. Gökhan, 7 Haziran seçimlerinin ardından Diyarbakır Sur Belediyesi ile Kardeş Belediye projesini başlatmış, bu proje dolayısıyla AKP’nin hedefi haline gelmişti. Tüm bu sürecin Gökhan’ı yıprattığı konuşulsa da CHP’nin Ulgür Gökhan konusunda ısrar edeceği tahmin ediliyor.