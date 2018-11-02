Eski savcÄ± Ferhat SarÄ±kaya gÃ¶zaltÄ±nda

Åžemdinli'de Umut Kitapevi'ne yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n iddianamesi hazÄ±rlayan eski savcÄ± Ferhat SarÄ±kaya gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

HSK tarafÄ±ndan meslekten ihraç edilen eski savcÄ± Ferhat SarÄ±kaya, Ankara TEM Åžube ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulunca (HSK) dün meslekten ihraç edilen eski savcÄ± Ferhat SarÄ±kaya, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski savcÄ± Ferhat SarÄ±kaya hakkÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± talimatÄ± verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, SarÄ±kaya'yÄ± akÅŸam saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltÄ±na aldÄ±.

SarÄ±kaya, ifadesi alÄ±nmak üzere TEM Åžube MüdürlüÄŸüne getirildi.

HSK 2. Dairesi, açÄ±ÄŸa alÄ±nan savcÄ± Ferhat SarÄ±kaya ile 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra firari olan Adil Öksüz'ü serbest bÄ±rakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i dün meslekten ihraç etmiÅŸti.

Ferhat SarÄ±kaya Åžemdinli’de Umut Kitapevi'ne yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n iddianamesi hazÄ±rlayan dönemin Van SavcÄ±sÄ±ydÄ±.

FERHAT SARIKAYA KÄ°MDÄ°R?

Ferhat SarÄ±kaya'nÄ±n adÄ± ilk olarak 2005'te dönemin Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel AÅŸkÄ±n hakkÄ±nda "tarihi eser kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±" ve "çete kurmak" suçlamasÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianameyle duydu. SarÄ±kaya'nÄ±n yürüttüÄŸü bu soruÅŸturmada, üniversitenin Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Enver ArpalÄ± da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tutuklanan ArpalÄ±, 13 KasÄ±m 2005'te intihar etti, Rektör Prof. Dr. AÅŸkÄ±n ise yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti.

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesinde Umut Kitabevi'nin, 9 Ekim 2005'te bombalanmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ dönemin Van SavcÄ±sÄ± SarÄ±kaya, "Åžemdinli iddianamesi"ni hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Dönemin Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar BüyükanÄ±t hakkÄ±nda "DiyarbakÄ±r 7. Kolordu KomutanÄ± olduÄŸu dönemde suç iÅŸlemek için çete kurmak" suçlamalarÄ± yer almÄ±ÅŸtÄ±.

HSYK, SarÄ±kaya'yÄ± 2006 yÄ±lÄ±nda meslekten ihraç etti. Ancak Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 2010'da yapÄ±lan referandumla hakim ve savcÄ±lara mesleÄŸe dönüÅŸ yolu açÄ±ldÄ±. Ferhat SarÄ±kaya, 2011'de mesleÄŸe yeniden kabul edildi ve Ankara Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

15 Temmuz'un ardÄ±ndan SarÄ±kaya, bu kez itirafçÄ± olarak kamuoyunun gündemini meÅŸgul etti.

Åžemdinli iddianamesine YaÅŸar BüyükanÄ±t'Ä±n adÄ±nÄ±, cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteÄŸiyle eklediÄŸini söyleyen SarÄ±kaya, "Meslekten ihracÄ±mdan sonra hakim Ä°lhan Kaya, 'Hocaefendi böyle bir kahraman çÄ±kmÄ±ÅŸ, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakÄ±lacak, bu da size bir vasiyetimdir dediÄŸini' söyledi. AnlattÄ±ÄŸÄ±na göre Fetullah Gülen cemaati benim bütün ihtiyaçlarÄ±mÄ± giderecek, aileme bakacak ve benimle ilgilenecekti. AçÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±m dönem boyunca bütün maaÅŸÄ±mÄ± almÄ±ÅŸ gibi mali hiçbir kaybÄ±m olmadan hayatÄ±ma devam ettim." ÅŸeklinde ifade vermiÅŸti.

Bu itiraflarÄ±n ardÄ±ndan SarÄ±kaya hakkÄ±nda HSYK'ya suç duyurusunda bulunuldu, meslekte kalmasÄ±nÄ±n sakÄ±ncalÄ± olacaÄŸÄ± iddia edildi.

Suç duyurularÄ±nÄ± ele alan HSYK tarafÄ±ndan SarÄ±kaya hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. HSYK 2. Dairesince, 24 AÄŸustos 2016'da hakkÄ±ndaki soruÅŸturma tamamlanana kadar SarÄ±kaya'nÄ±n geçici olarak meslekten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

ADÄ°L ÖKSÜZ'Ü BIRAKAN HAKÄ°MLERE DE Ä°HRAÇ

HSK 2. Dairesi ayrÄ±ca, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra firari olan sanÄ±k Adil Öksüz'ü serbest bÄ±rakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'in meslekten ihracÄ±na karar verdi.

15 Temmuz'un ardÄ±ndan 16 Temmuz sabahÄ± Ankara'daki AkÄ±ncÄ± Üssü yakÄ±nlarÄ±nda yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiÄŸi Sincan BatÄ± Adliyesi'nde hakim Köksal Çelik tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ± Mehmet YÄ±lmaz'Ä±n karara itirazÄ±nÄ± da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, delil yetersizliÄŸinden reddetmiÅŸ, Öksüz 21 dakika kaldÄ±ÄŸÄ± Sincan'daki adliyeden çÄ±karak kaçmÄ±ÅŸtÄ±.

Hakim Çetin Sönmez, "silahlÄ± terör örgütüne üyelik" suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 18:43

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