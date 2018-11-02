Oyuncular SendikasÄ± konservatuvar Ã¶ÄŸrencileriyle buluÅŸtu

Oyuncular SendikasÄ± Ankara'da konservatuar Ã¶ÄŸrencileriyle bir araya geldi. BuluÅŸmada sendikalÄ±, insanca ve gÃ¼venli Ã§alÄ±ÅŸmaya dikkat Ã§ekildi.

Oyuncular SendikasÄ± Yönetim Kurulu, Ankara'da konservatuvar öÄŸrencileriyle buluÅŸtu. BuluÅŸmada, sendikalÄ± olmanÄ±n önemine dikkat çekilerek “Daha iyi iÅŸler için daha iyi çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸama koÅŸullarÄ±” denildi.

Ankara Sanat Tiyatrosu’nda gerçekleÅŸen buluÅŸmaya Oyuncular SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Demet AkbaÄŸ, Genel Mali Sekreter Taner Rumeli, Genel Koordinatör Sinem Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Orçin katÄ±ldÄ±.

Genel Koordinatör Çetinkaya, Oyuncular SendikasÄ±’nÄ±n kuruluÅŸ sürecini anlatarak sektörde yaÅŸanan büyümenin kuralsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da beraberinde getirdiÄŸini ifade etti. Bu kuralsÄ±zlaÅŸmayla birlikte örgütlenme ihtiyacÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Çetinkaya, sendikanÄ±n kuruluÅŸunun ardÄ±ndan ilk gerçekleÅŸtirdikleri iÅŸin ise meslek tanÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± olduÄŸunu söyledi. Çetinkaya, meslek tanÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, meslek haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ± açÄ±sÄ±ndan kritik olduÄŸunu dile getirdi.

‘YAPIMCILAR PARANIN, SÄ°Z SAÄžLIÄžINIZIN PEÅžÄ°NDESÄ°NÄ°Z’

Çetinkaya, dizilerdeki çalÄ±ÅŸma süresinin ortalama 15 saat olduÄŸunu belirterek dizilerin süresi uzadÄ±kça bu sürenin de uzadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. GeçtiÄŸimiz yÄ±l bu soruna dair neler yapÄ±labileceÄŸini konuÅŸmak için yapÄ±mcÄ±lar ile bir araya geldiklerini ifade eden Çetinkaya, yapÄ±mcÄ±larÄ±n topu yayÄ±ncÄ±lara, yayÄ±ncÄ±larÄ±n reklam verenlere ve RTÜK’e kadar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Çetinkaya “Burada ÅŸunu görüyoruz. YapÄ±mcÄ±lar ve yayÄ±ncÄ±lar paranÄ±n, siz saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n ve güvenliÄŸinizin peÅŸindesiniz” dedi.

‘DAHA Ä°YÄ° Ä°ÅžLER Ä°ÇÄ°N DAHA Ä°YÄ° ÇALIÅžMA KOÅžULLARI GEREKÄ°YOR’

Genel BaÅŸkan Demet AkbaÄŸ, oyuncularÄ±n 4A statüsünde baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸanlar olduÄŸuna dikkat çekerek sendikalÄ± olmanÄ±n meslek haklarÄ±nÄ±n savunulabilmesi açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu söyledi. BazÄ± yerlerde oyunculara serbest meslek makbuzu kesilmek istendiÄŸini dile getiren AkbaÄŸ, yasada bulunan boÅŸluk nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Taner Rumeli ise üniversiteden mezun olup sektöre girdikten sonra gerçeklerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sendikalÄ± olmanÄ±n önemine dikkat çekti: “Åžunu fark ettim: Sanatla bir aydÄ±nlatma derdindeyiz ancak kendi haklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmayan insan nasÄ±l aydÄ±nlatma yaratabilir? Tiyatro, sahne, oyunculuk kutsal diye öÄŸrettiler bize. Ancak kendinizi bir iÅŸe adÄ±yorsunuz diye kendinizi feda etmeniz gerekmiyor. Daha iyi iÅŸler yapmamÄ±z için daha iyi koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmamÄ±z ve yaÅŸamamÄ±z gerekiyor” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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