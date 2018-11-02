Eren Erdem iÃ§in tutukluluÄŸun devamÄ± kararÄ± verildi

KarÅŸÄ± Gazetesi davasÄ±nda CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi.

KapatÄ±lan KarÅŸÄ± gazetesine yönelik ‘FETÖ’ davasÄ±nda eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

17-25 AralÄ±k’a iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n servis edildiÄŸi iddiasÄ±yla dönemin KarÅŸÄ± Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme heyeti, sanÄ±k Erdem'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki binada yapÄ±lan duruÅŸmada, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n Erdem'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesini istemesinin ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n ve avukatlarÄ±n beyanlarÄ± alÄ±ndÄ±.

SanÄ±k Turan Ababey'in iddialarÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ifade eden Erdem, “AçÄ±k kaynak taramalarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bütün her ÅŸeyimiz ortadadÄ±r. Bu baÄŸlamda ben, bu mütalaayÄ± kabul etmiyorum. Tutuksuz yargÄ±lanmak istiyorum. Adli kontrol hükümleri mahkemenin takdirindedir. Bir gizli tanÄ±k beyanÄ± üzerine iddianame yazÄ±lÄ±yor. Kendisi bunlarÄ± reddediyor. Tutuksuz yargÄ±lanmayÄ± talep ediyorum” diye konuÅŸtu.

Erdem'in söz alan 3 avukatÄ± da müvekillerinin suça karÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± beyan ederek, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri deÄŸerlendiren mahkeme heyeti, suçun niteliÄŸi, ‘katalog’ suçlardan olmasÄ±, kuvvetli suç ÅŸüphesi, yeni delillerin deÄŸerlendirilmesi ve tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, tanÄ±klarÄ±n dinlenmemiÅŸ olmasÄ± gibi gerekçeleri ileri sürerek Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamÄ±na oy çokluÄŸuyla karar verdi.

Yakalanan sanÄ±k Onur Kala'nÄ±n tutuklanmasÄ±na karar veren mahkeme heyeti, sanÄ±k Alaaddin AkkaÅŸoÄŸlu hakkÄ±ndaki dosyanÄ±n tefrikine hükmetti.

Mahkeme heyeti, Kutlu Esendemir’in adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ve duruÅŸmadan vareste olmasÄ±na karar verdi.

Firari sanÄ±klar Ufuk Emin KöroÄŸlu, Emrah Direk, DeÄŸer Özergün, Mehmet AydoÄŸmuÅŸ ve Murat KazancÄ± hakkÄ±ndaki yakalama kararlarÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruÅŸmalarÄ±n 7, 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2019'da ÇaÄŸlayan'da yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

MUHALEFET ÅžERHÄ°

Tutuklu sanÄ±k Erdem'in tutukluluk halinin devamÄ±na muhalefet ÅŸerhi koyan üye hakimin gerekçesi ÅŸu ÅŸekilde:

“Dosya kapsamÄ±ndaki delil durumu, yargÄ±lamanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama, sanÄ±k Eren Erdem'in kaçmasÄ± saklanmasÄ± veya kaçacaÄŸÄ± ÅŸüphesi uyandÄ±ran somut olgularÄ±n bulunmamasÄ±, toplanmÄ±ÅŸ deliller yönünden sanÄ±ÄŸÄ±n delilleri karartabileceÄŸi yönünde kuvvetli ÅŸüphe oluÅŸturabilecek herhangi bir davranÄ±ÅŸÄ±n tespit edilememiÅŸ olmasÄ±, tutuklulukta geçirilen süre gibi hususlar bir arada deÄŸerlendirilip tutuklamanÄ±n bir tedbir olduÄŸu gözetilerek sayÄ±n çoÄŸunluÄŸun tutukluluÄŸun devamÄ± yönündeki kararÄ±na katÄ±lmÄ±yorum.”

AVUKAT CÄ°NGÄ°L: NEREDEN BAKSANIZ ELÄ°NÄ°DE KALIR

Karar sonrasÄ± Evrensel'e konuÅŸan Eren Erdem’in avukatÄ± Onur Cingil, "Neresinden baksanÄ±z elinizde kalacak bir karar. Ä°ddianamede yazan bütün husular çürütüldü duruÅŸmada. TUSKON’a gidildiÄŸi iddiasÄ± vardÄ±, Turan Ababey (gizli tanÄ±k) oraya tek baÅŸÄ±na gittiÄŸini kendisi söyledi. ‘Yusuf diye birisi haberlerle ilgili getir götür yapÄ±yor’ deniliyordu, Yusuf’u tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi tanÄ±k. Yani kendi beyanÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸ oldu. ‘ABD Büyükelçisi geldi, Ä°ngilizce konuÅŸtu’ dediler, Türkçe konutuÄŸunu, bütün toplantÄ± salonun dolu olduÄŸunu herkes söyledi. ‘Ä°çerisinde CD’lerin geldiÄŸi çikolata kutusu var’ deniliyordu. Onun fotoÄŸraflarÄ± çÄ±ktÄ±, içerisinde çikolata olduÄŸunu ortaya koyan. Bütün tanÄ±klarÄ±n beyanlarÄ±na raÄŸmen bu karar verildi. Dava çökmüÅŸken, kumpas ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸken bu karar veriliyor. Her ÅŸey ortada... Burada bir ‘FETÖ’ yargÄ±lamasÄ± deÄŸil, ‘FETÖ’ aklamasÄ± yapÄ±yorlar. Ä°ÅŸin en komiÄŸi de bir önceki celse sanÄ±klar dinlendikten sonra karar verilecek denmiÅŸti, ÅŸimdi de tanÄ±klar dinlendikten sonra deniliyor. Yani nereden baksanÄ±z elinizde kalacak bir karar" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Eren Erdem yargÄ±lamasÄ±nda mahkeme kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±;

“Tutukluluk halinin devamÄ±na”.

YargÄ±nÄ±n kurumsal olarak baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±, siyaset kurumunun etkisi altÄ±nda olduÄŸu bu dönemde “adalet” beklemek genel olarak hayal... — Sezgin TanrÄ±kulu (@MSTanrikulu) 2 KasÄ±m 2018

Mahkeme;Eren Erdem’in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.Karar siyasidir.Karar hukuki deÄŸildir. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 2 KasÄ±m 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 18:25

www.evrensel.net