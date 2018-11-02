Ã‡evre MÃ¼hendisleri OdasÄ±, BallÄ±kayalar iÃ§in itiraz etti

Ã‡MO Kocaeli Åžubesi, Kuzey Marmara Otoyoluâ€™nun birinci derece doÄŸal sit alanÄ± olan BallÄ±kayalar Tabiat ParkÄ±â€™ndan geÃ§mesine tepki gÃ¶sterdi.

Çevre Mühendisleri OdasÄ± (ÇMO) Kocaeli Åžubesi, Ä°stanbul-Ä°zmit arasÄ±nda yapÄ±lan Kuzey Marmara Otoyolu’nun birinci derece doÄŸal sit alanÄ± BallÄ±kayalar Tabiat ParkÄ±’ndan geçmesine tepki gösterdi. ÇMO, Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸüne bir itirazda bulundu.

ÇMO Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Sait AÄŸdacÄ±, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ä°zmit’ten geçen bölümünde yer alan BallÄ±kayalar Tabiat ParkÄ±’nÄ±n birinci derece sit alanÄ± olmasÄ± ve 17 Bin aÄŸacÄ±n kesilmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±na belirterek, Kocaeli Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸüne bir itiraz dilekçesi gönderdi. Verilen itiraz dilekçesinde sorunlarÄ± sÄ±ralayan AÄŸdacÄ±, konu ile ilgili MüdürlüÄŸe verdiÄŸi bilgide ÅŸu konulara deÄŸindi:

'OLUMSUZ GÖRÜÅž GÖRMEZDEN GELÄ°NDÄ°'

Rapor ile ilgili öncelikli konu, ÇED YönetmeliÄŸinin 'Komisyonun çalÄ±ÅŸma usulü ve çevresel etki deÄŸerlendirmesi raporunun incelenmesi' baÅŸlÄ±klÄ± 12. Maddesine göre uygun bir inceleme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ, olumsuz kurum görüÅŸü bulunmasÄ±na raÄŸmen (Kocaeli Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Komisyonu'nun olumsuz görüÅŸü) Ä°nceleme DeÄŸerlendirme süreci durdurulmamÄ±ÅŸ, komisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmiÅŸtir. Herhangi bir projede en ufak olumsuz görüÅŸte projeler durdurulurken, raporda anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekliyle 200 milyon yÄ±llÄ±k geçmiÅŸi olan BallÄ±kayalar Tabiat ParkÄ± için verilen olumsuz görüÅŸ görmezden gelinmiÅŸtir. proje için acil durumlarda nasÄ±l bir yol izleneceÄŸine dair en ufak bir bilgi verilmemiÅŸtir. Projenin ciddiyetini anlamamÄ±z açÄ±sÄ±ndan önemli bir husus olmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir anlam ifade etmemesi, oluÅŸabilecek iÅŸ cinayetleri ve çevre felaketleri konusunda bir uyarÄ±cÄ± olarak görülmelidir.

'17 BÄ°N ADET AÄžAÇ KESÄ°LECEK!'

Güzergahta nesli tehlike altÄ±nda olan kukumav, çil keklik, kÄ±nalÄ± keklik, kayasÄ±vacÄ±sÄ±, kÄ±r incirkuÅŸu, mavi doÄŸan, ebabil ve karasaÄŸan gibi kuÅŸ türlerinin bulunmasÄ±, proje alanÄ±nda Sakarya Orman Bölge MüdürlüÄŸü ve Ä°zmit Orman Ä°ÅŸlete MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan inceleme deÄŸerlendirme formunda projenin Ä°zmit ili sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Orman SayÄ±lan Alan MiktarÄ± 841 bin 522 metrekare’dir. Orman SayÄ±lan Alan içerisinde kullanÄ±lacak yol güzergahÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 17 bin adet aÄŸacÄ±n kesilmesi söz konusu olacaktÄ±r. YapÄ±mÄ± planlanan yolun yolculuk süresini 35 dk. kÄ±saltacaÄŸÄ± öngörülmektedir. Sürenin bu kadar kÄ±saltÄ±lmasÄ±; BallÄ±kayalar gibi 200 milyon yÄ±llÄ±k süreçte oluÅŸmuÅŸ bir Tabiat ParkÄ±nÄ± yok etmeye, bölgedeki mevcut tarÄ±m arazileri ile 17 bin adet aÄŸacÄ±n kesilmesine deÄŸmeyeceÄŸi aÅŸikardÄ±r. Bu projenin halkÄ±n ve çevrenin yararÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesiyle ÇED Raporuna TMMOB Çevre Mühendisleri OdasÄ± Kocaeli Åžubesi olarak itiraz ediyoruz." (Kocaeli/EVRENSEL)

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