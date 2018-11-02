ABD, Suudilere KaÅŸÄ±kÃ§Ä± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± tutacak

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo: Åžu ana kadar bu cinayete karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit edebildiÄŸimiz kiÅŸilere yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± deÄŸerlendiriyoruz

Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda 2 Ekim’de gerçekleÅŸen Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili ABD’den yeni bir açÄ±klama geldi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesinden sorumlu kiÅŸilere yönelik yaptÄ±rÄ±m uygulamak üzere yeterli kanÄ±t toplamak için “birkaç haftaya daha” ihtiyacÄ± olduÄŸunu söyledi. New York Times gazetesi ise, ABD’nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Prens bin Selman-ABD ortaklÄ±ÄŸÄ±na zarar vermeyecek ÅŸekilde sÄ±nÄ±rlÄ± tutulacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

DW’nin haberine göre, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Missouri merkezli KMOX haber radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, cinayetle ilgili hâlen “gerçekleri anlamaya” çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Åžu ana kadar bu cinayete karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit edebildiÄŸimiz kiÅŸilere yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± deÄŸerlendiriyoruz” dedi.

“Bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hayata geçirmemiz için gerekli kanÄ±tlara eriÅŸmemiz muhtemelen birkaç haftamÄ±zÄ± daha alÄ±r. Ama bunu baÅŸarabileceÄŸimizi düÅŸünüyorum” ifadesini kullanan Pompeo, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n bu “menfur suça” karÄ±ÅŸanlarÄ±n hesap vereceÄŸine dair söz verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ancak Trump gibi Pompeo da ABD’nin Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± ile “sadece önemli ticari iliÅŸkilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda önemli stratejik ve ulusal güvenlik iliÅŸkilerinin de bulunduÄŸunu ve bu iliÅŸkilerin zarar görmeyeceÄŸinden emin olmak istediklerini” belirtti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcü YardÄ±mcÄ±sÄ± Robert Palladino ise günlük basÄ±n brifinginde, Washington’Ä±n “Sadece KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± öldürenleri deÄŸil, bu cinayete önayak olan, karÄ±ÅŸan ya da baÄŸlantÄ±lÄ± olanlarÄ± da sorumlu tutacaÄŸÄ±nÄ±” söyledi. Palladino ayrÄ±ca, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n cesedinin bir an önce bulunup defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

ABD’NÄ°N ÜZERÄ°NDEKÄ° YAPTIRIM BASKISI

Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi onlarca yÄ±ldÄ±r süren Washington-Riyad müttefikliÄŸinde gerginliÄŸe neden olurken ABD’nin bu ülkeye söz konusu cinayet sebebiyle yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± için yapÄ±lan baskÄ±larÄ± da artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Pompeo, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin, “uluslararasÄ± hukuk normlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini” söylemiÅŸti.

‘YAPTIRIMLAR SELMAN-ABD ORTAKLIÄžINA ZARAR VERMEYECEK’

New York Times gazetesi, Trump yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n, Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’ya karÅŸÄ± husumetinin farkÄ±nda olduÄŸunu ve cinayetin ardÄ±ndan Beyaz Saray’Ä±n prensin yönetimdeki yerini korumak için çözüm arayÄ±ÅŸÄ±na girdiÄŸini ileri sürdü.

New York Times’ta “KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde aldÄ±ÄŸÄ± lekeye raÄŸmen, Suudi Veliaht Prens’in otoritesi korunuyor” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haber yayÄ±mlandÄ±. AA’nÄ±n geçtiÄŸi haberde, Washington Post gazetesinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Ä°stanbul’daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesinin ardÄ±ndan Beyaz Saray ile yaptÄ±ÄŸÄ± bir telefon görüÅŸmesinde KaÅŸÄ±kçÄ± için “tehlikeli bir Ä°slamcÄ±” dediÄŸi iddialarÄ± anÄ±msatÄ±larak, Trump yönetiminin konudan haberdar olduÄŸu vurgulandÄ±.

Beyaz Saray içindeki yetkililere dayandÄ±rÄ±lan haberde, ABD ve bölgedeki güçlerin kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± düÅŸündüklerine iÅŸaret edilerek, Trump yönetimindeki yetkililerin Veliaht Prens bin Selman’Ä±n yönetimdeki yerini muhafaza etmek için çözüm arayÄ±ÅŸÄ±na girdiÄŸi belirtildi. ABD Kongresi’ndeki hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat isimlerin yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lar nedeniyle Beyaz Saray’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’a birtakÄ±m yaptÄ±rÄ±mlar uygulayacaÄŸÄ±nÄ± belirten kaynaklar, bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Prens bin Selman-ABD ortaklÄ±ÄŸÄ±na zarar vermeyecek ÅŸekilde sÄ±nÄ±rlÄ± tutulacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN’A TEPKÄ°LER SÜRÜYOR

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a kendi ülkesinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tepkiler sürüyor. ABD merkezli medya kuruluÅŸu Bloomberg’in internet sitesinde, gazeteciler Donna Abu-Nasr ve Alaa Shahine imzalÄ± “Suudi Prens, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için siyasi bedel ödemeye baÅŸladÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± makalede, cinayetten sonra ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n övgülerine raÄŸmen, birçok yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n Riyad’daki konferanstan çekildiÄŸi ve ABD’de Veliaht Prense karÅŸÄ± bakÄ±ÅŸÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi vurgulandÄ±. DiÄŸer yandan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Bill & Melinda Gates VakfÄ±, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini gerekçe göstererek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n baÅŸkanÄ± olduÄŸu MiSk VakfÄ± ile ortak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN 18 KÄ°ÅžÄ°YÄ° TUTUKLAMIÅžTI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ÇarÅŸamba günü yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye’nin yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda elde edilen deliller Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n “Daha önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda öldürüldüÄŸünü” açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan yönetimi KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n 2 Ekim’de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürüldüÄŸü iddialarÄ±nÄ± 20 Ekim tarihine kadar reddetmiÅŸti. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’da tutuklanan 18 kiÅŸinin Türkiye’de yargÄ±lanmasÄ± için iadesini isteyen Ankara’nÄ±n bu talebine Riyad’dan olumlu yanÄ±t gelmedi. (DIÅž HABERLER)

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