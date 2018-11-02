Super Mario'nun isim babasÄ± MarioÂ Segale hayatÄ±nÄ± kaybetti

Super Mario karakterine ismini verenÂ MarioÂ Segale 84 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Efsane oyunlar arasÄ±nda sayÄ±lan "Super Mario"daki ana karaktere ismini veren Mario Segale yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ABD'de emlakçÄ±lÄ±k yapan Ä°talyan asÄ±llÄ± 84 yaÅŸÄ±ndaki Segale'nin 27 Ekim'de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

UluslararasÄ± elektronik ve oyun ÅŸirketi Nintendo, 1981 yÄ±lÄ±nda Mario Segale'Ä±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir fabrika kiralamÄ±ÅŸtÄ±.

"Super Mario"nun geliÅŸtiricisi Shigeru Miyamoto, oyundaki ana karakterin ismini "Jumpman", prensesin adÄ±nÄ± "Lady" koymuÅŸ ancak Nintendo bu ismi beÄŸenmeyerek reddetmiÅŸti.

Miyamoto bunun üzerine, isminden ilham aldÄ±ÄŸÄ± Segale ile irtibata geçerek oyundaki karakterin ismini Mario olarak belirlemiÅŸ ve bu isim ÅŸirket tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti.

Mario Segale 4 çocuk ve 9 torun sahibiydi.

"Super Mario" 12 milyondan fazla satÄ±ÅŸla, firmanÄ±n en çok sattÄ±ÄŸÄ± oyunlardan birisi oldu. (AA)

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