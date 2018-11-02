BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyen 22 Katalan siyasetÃ§i hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±

Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oriol Junqueras dahil 22 siyasetÃ§i ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Ä°spanya'da savcÄ±lar, eski Katalonya Özerk Yönetimi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oriol Junqueras hakkÄ±nda devlete isyan ve kamu fonlarÄ±nÄ± kötüye kullanmak iddiasÄ±yla 25 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep etti.

TartÄ±ÅŸmalÄ± davaya bakan savcÄ±lar, aralarÄ±nda Junqueras'Ä±n olduÄŸu 22 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rladÄ±. Ä°ddianamede, geçen sene yapÄ±lan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumundaki rolleri nedeniyle sanÄ±klarÄ±n devlete isyan ve kamu fonlarÄ±nÄ± kötüye kullanmaktan yargÄ±lanmasÄ± istendi ancak davada hükümeti temsil eden avukatlar, devlete isyan yerine daha az ceza öngören suçlamalar yöneltilmesini talep etti. Bu adÄ±m, azÄ±nlÄ±k hükümetinin özellikle bütçenin kabulünde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±kçÄ± Katalan partilerin desteÄŸine ihtiyaç duyduÄŸunun iÅŸareti olarak deÄŸerlendirildi.

Ä°ddianamede aralarÄ±nda eski Katalonya Özerk Yönetimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'un da olduÄŸu firari isimlere ise yer verilmedi.

HakkÄ±nda 25 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen tutuklu Junqueras, suçlu bulunmasÄ± durumunda 25 yÄ±l kamu görevinden de men edilme ihtimaliyle karÅŸÄ± karÅŸÄ± kalacak.

Ä°ddianame 17 yÄ±l ile en çok hapis cezasÄ± istenen isimler ise baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± yöneticileri Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez ile eski Katalonya Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Carme Forcadell oldu. YargÄ±lamanÄ±n 2019'un ilk aylarÄ±nda baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

NE OLMUÅžTU?

Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde Geçen sene Ä°spanya Anayasa Mahkemesinin yasa dÄ±ÅŸÄ± ilan ettiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gidilmiÅŸ, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarÄ±na dayanarak tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸti.

Bunun üzerine dönemin Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senatonun onayÄ±yla özerk yönetim hükümetini feshetmiÅŸ, bölgeyi doÄŸrudan yönetmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 21 AralÄ±k'ta erken seçime gidilmesine karar vermiÅŸti.

21 AralÄ±k'ta yapÄ±lan erken seçimleri, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± partiler az farkla kazanmÄ±ÅŸ, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hedefiyle bir hükümet kurmuÅŸtu.

HaklarÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve bazÄ± eski bakan veya siyasetçiler, Belçika, Ä°skoçya ve Ä°sviçre'ye sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rken, 9 eski hükümet üyesi ise halen tutuklu. (Madrid/AA)

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