HDP'li BeÅŸtaÅŸ gÃ¶revden alÄ±nan muhtarlarÄ± sordu

HDP'li Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, muhtarlarÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±yla HDP'ye oy verenlerin cezalandÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini sÃ¶yledi.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan 259 muhtarÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'ya sordu. Görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan muhtarlarÄ±n bölgesinde HDP'nin AKP'den yüksek oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BeÅŸtaÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yerel seçimler öncesinde HDP'ye yönelik açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "PKK'nin tehditlerine boyun eÄŸen muhtarlar var, bunlarÄ± affetmeyiz" sözlerinin ardÄ±ndan 103 köy ve 156 mahalle muhtarÄ±nÄ±n görevden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. BeÅŸtaÅŸ, “Seçmen bilgi ve kayÄ±tlarÄ±nÄ± düzenlemekle görevli muhtarlarÄ±n seçim öncesinde görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± seçmen kayÄ±tlarÄ±na dair de bir endiÅŸe yaratmaktadÄ±r” dedi.

HDP'YE OY VEREN YERLER CEZALANDIRILIYOR

BeÅŸtaÅŸ, Siirt'e baÄŸlÄ± mahalle ve köylerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan muhtarlÄ±klardaki oy oranlarÄ±na dikkat çekerek, “AtabaÄŸÄ± Mahallesi’nde son genel seçimlerde 183 oy HDP’ye, 46 oy AKP’ye. DoÄŸan Köyü’nde135 oy HDP’ye, 30 oy AKP’ye. BaÄŸlÄ±ca Köyü’nde 28 oy HDP ‘ye, 3 oy AKP’ye. Demirkaya Köyü’nde 60 oy HDP’ye, 9 oy AKP’ye. GökçebaÄŸ Yeni Mahallede165 oy HDP’ye, 43 oy AKP’ye. Çevrimtepe Köyü’nde 38 oy HDP’ye, 8 oy AKP’ye. Kalender Köyü’nde 20 oy HDP’ye, ait iken 10 oy AKP’ye” verildiÄŸini söyledi.

SORUÅžTURMA OLMADAN GÖREVDEN ALDILAR

Bakan Soylu'ya haklarÄ±nda herhangi bir soruÅŸturma dahi bulunmayan muhtarlar hakkÄ±nda verilen bu kararÄ±n uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran BeÅŸtaÅŸ, “Seçimle göreve gelmiÅŸ olan muhtarlarÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zca görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± aynÄ± zamanda suç teÅŸkil etmiyor mu? Muhtarlara iliÅŸkin bu uygulama iktidar partisinin yerel seçim kampanyasÄ±nÄ±n bir parçasÄ± mÄ±dÄ±r? Oy veren tüm seçmenler AKP’ il olmak durumunda mÄ±dÄ±r? HDP seçmeninin iradesi neden yok sayÄ±lmaktadÄ±r?”dedi.

'HDP'LÄ° SEÇMENE CEZA MI VERÄ°LÄ°YOR?'

Hangi faaliyetlerin uzaklaÅŸtÄ±rma sebebi olduÄŸuna yanÄ±t isteyen BeÅŸtaÅŸ, “MuhtarlarÄ±n görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± ile seçmene ceza mÄ± verilmektedir? Bu aynÄ± zamanda bir tehdit deÄŸil midir?DoÄŸu ve GüneydoÄŸu illerinde muhtarlarÄ±n görevden alÄ±nmalarÄ± ile seçmen kaydÄ± ve sair muhtarlÄ±klarca yerine getirilen faaliyetler mi hedeflenmiÅŸtir? Seçimler öncesinde muhtarlarÄ±n görevlerine dönmeleri saÄŸlanacak mÄ±dÄ±r?” sorularÄ±nÄ± sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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