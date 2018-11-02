SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet ile ilgili torba yasaya SES'ten tepki

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet EmekÃ§ileri SendikasÄ± Dersim Åžubesi, 'SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet torba yasasÄ±'na tepki gÃ¶sterdi: Ceza vermek tek baÅŸÄ±na yeterli deÄŸil.

Ses Dersim ÅŸubesi saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet torba yasasÄ±na iliÅŸkin bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ± yapan ÅŸube sekreteri Duygu Kurban, AKP' nin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemek yerine ÅŸiddet uygulayanlarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± ve bunlara ceza verilmesini istediÄŸini kaydetti.

SaÄŸlÄ±k emek ve meslek örgütlerinin bu anlamda önerileri olduÄŸunu belirten Kurban, "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± metalaÅŸtÄ±ran, ticarileÅŸtiren, saÄŸlÄ±k emekçilerini köleleÅŸtiren saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±nÄ±n tüm uygulamalarÄ± ile iptal edilmesi, saÄŸlÄ±k emekçilerini hedefe koyan ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±ran dil ve söylemden vazgeçilmesi benzeri önlemler alÄ±nmadan ÅŸiddet uygulayanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± ÅŸiddeti önlemeyecektir" dedi.

'HEKÄ°MLERE ÖLÜ HALÄ° DAYATILMAKTADIR'

Teklifte kamuda ihraç edilen hekimlere dair maddeye de deÄŸinen Kurban,"Güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucuna göre kamu görevine alÄ±nmayan hekim ve diÅŸ hekimlerinin SGK ile sözleÅŸmesi bulunan özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile vakÄ±f üniversitelerinde çalÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±na dair hüküm getirilmiÅŸ, bu kiÅŸilerin devlet hizmet yükümlülüÄŸü var ise, devlet hizmet yükümlülüÄŸü süresi kadar (600 gün) mesleklerini hiçbir ÅŸekilde yapamayacaklarÄ± düzenlenmiÅŸtir. Yani, bu kiÅŸiler devlet hizmet yükümlülükleri bitmemiÅŸse ki bu süre ortalama 600 gündür; 600 gün boyunca saÄŸlÄ±kla ilgili herhangi bir alanda hiçbir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸamayacaklardÄ±r. Hizmet yükümlülük süresi bitenler ise sadece SGK ile anlaÅŸmasÄ± olmayan yerlerde çalÄ±ÅŸacaklardÄ±r; ki belirtmek isteriz SGK ile anlaÅŸma yapmayan özel hastane nerdeyse yoktur. Bu ÅŸekilde yapÄ±lacak düzenleme ile hekim ve diÅŸ hekimlerine medeni ölü hali dayatÄ±lmak istenmektedir"diye konuÅŸtu.

'TEKLÄ°FE KARÅžI MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z'

Bu kanun teklifini kabul etmemiz mümkün deÄŸildir diyen Kurban," Bu teklifin kanunlaÅŸmamasÄ± için iÅŸyerlerinden baÅŸlayarak emekçilere gerçekleri anlatacak, eylem ve etkinlikler örgütleyerek, saÄŸlÄ±k emekçileriyle birlikte mücadele edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.(Dersim/EVRENSEL)

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