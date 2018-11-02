MÄ±sÄ±r'da otobÃ¼se dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

MÄ±sÄ±râ€™da HristiyanlarÄ± taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼se silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

MÄ±sÄ±r'Ä±n Minye kentinde HristiyanlarÄ± taÅŸÄ±yan bir otobüse düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Minye Valisi KasÄ±m Hüseyin, yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Minye'deki Anba Samuel ManastÄ±rÄ±'nÄ± ziyaret etmek üzere Suhac kentinden yola çÄ±kan HristiyanlarÄ± taÅŸÄ±yan bir otobüse düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

Öte yandan MÄ±sÄ±r Kilisesi Sözcüsü Bolis Halim, ölen ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸunu, kilisenin daha sonra konu ile ilgili açÄ±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

MÄ±sÄ±r'da yayÄ±n yapan Hristiyanlara ait ‘Me Sat’ televizyonu, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nlanan ilk haberinde, saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ise konuyla ilgili henüz her hangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Geçen mayÄ±s ayÄ±nda da aynÄ± manastÄ±rÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda iki otobüs ve bir kamyonete düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 29 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 20 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (Kahire/AA)

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