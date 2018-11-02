Ä°ran'dan muafiyet aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°ran'Ä± piyasasÄ±ndan Ã§Ä±karmak imkansÄ±z

Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Kardor: Muafiyet kararÄ± Ä°ran petrolÃ¼nÃ¼n piyasadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸ oldu.

ABD'nin Ä°ran’dan petrol alacak ülkelere yönelik 5 KasÄ±m'da baÅŸlatacaÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlardan bazÄ± ülkeleri muaf tutacaÄŸÄ± haberlerini deÄŸerlendiren Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Kardor, Ä°ran petrolünün dünya piyasasÄ±ndan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu söyledi.

Ä°ran medyasÄ±na açÄ±klamada bulunan Kardor, “ABD, Ä°ran'Ä± petrol piyasasÄ±ndan tamamen çÄ±karmayÄ± amaçlÄ±yordu fakat sekiz ülkeye verilen muafiyet, piyasada Ä°ran petrolüne ihtiyacÄ±n olduÄŸunu ve Ä°ran petrolünün piyasadan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu göstermiÅŸ oldu” dedi.

Kardor, ABD'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± muafiyetin daimi olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna, “Åžimdilik belli deÄŸil, müzakereler sonucu netleÅŸmiÅŸ olacak” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan muaf tutacaÄŸÄ± sekiz ülke arasÄ±nda Türkiye'nin olup olmadÄ±ÄŸÄ± netlik kazanmÄ±ÅŸ deÄŸilken, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez ise, Türkiye'ye muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±yla ilgili, “Bize yazÄ± gelmedi, duyumlarÄ±mÄ±z var” dedi. (DHA)

ABD ve TÃ¼rkiye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rdÄ±

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