ABD, Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan 8 Ã¼lkeyi muaf tutacak

ABD yÃ¶netimi, tÃ¼m Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yeniden uygulanacaÄŸÄ±nÄ±, 8 Ã¼lkeye petrol ticaretinde geÃ§ici muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda kaldÄ±rÄ±lan tüm Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yeniden hayata geçirileceÄŸini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, konferans baÄŸlantÄ±sÄ± yaparak, Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n, 5 KasÄ±m’dan itibaren yeniden uygulanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Buna karÅŸÄ±n, 8 ülkeye Ä°ran'dan petrol ticareti noktasÄ±nda geçici muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Pompeo, bu ülkelerin de 5 KasÄ±m Pazartesi günü açÄ±klanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Pompeo, ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi'ne hiçbir muafiyet tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a yönelik baÅŸlatÄ±lacak yaptÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin, sosyal medya hesabÄ±nda, kendi fotoÄŸrafÄ± üzerinde ‘YaptÄ±rÄ±mlar 5 KasÄ±m'da geliyor’ yazÄ±lÄ± paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Ä°RAN: Ä°RAN'I PÄ°YASASINDAN ÇIKARMAK Ä°MKANSIZ

ABD'nin Ä°ran’dan petrol alacak ülkelere yönelik 5 KasÄ±m'da baÅŸlatacaÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlardan bazÄ± ülkeleri muaf tutacaÄŸÄ± haberlerini deÄŸerlendiren Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Kardor, Ä°ran petrolünün dünya piyasasÄ±ndan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu söyledi.

Ä°ran medyasÄ±na açÄ±klamada bulunan Kardor, “ABD, Ä°ran'Ä± petrol piyasasÄ±ndan tamamen çÄ±karmayÄ± amaçlÄ±yordu fakat sekiz ülkeye verilen muafiyet, piyasada Ä°ran petrolüne ihtiyacÄ±n olduÄŸunu ve Ä°ran petrolünün piyasadan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu göstermiÅŸ oldu” dedi.

Kardor, ABD'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± muafiyetin daimi olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna, “Åžimdilik belli deÄŸil, müzakereler sonucu netleÅŸmiÅŸ olacak” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan muaf tutacaÄŸÄ± sekiz ülke arasÄ±nda Türkiye'nin olup olmadÄ±ÄŸÄ± netlik kazanmÄ±ÅŸ deÄŸilken, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez ise, Türkiye'ye muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±yla ilgili, “Bize yazÄ± gelmedi, duyumlarÄ±mÄ±z var” dedi.

AMBARGODAN Ä°LK ETKÄ°LENEN HAVAYOLU ÅžÄ°RKETLERÄ° OLDU

FotoÄŸraf: DHA

ABD'nin Ä°ran'a yönelik ambargo doÄŸrultusunda 1 KasÄ±m'da baÅŸlayan yasak nedeniyle Türkiye'ye uçan Ä°ranlÄ± havayolu ÅŸirketlerine akaryakÄ±t verilmedi.

ABD'nin Ä°ran'Ä±n petrol ve enerji ihracatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlamayÄ± hedefleyen yaptÄ±rÄ±mlarÄ± 1 KasÄ±m itibariyle baÅŸladÄ±. YaptÄ±rÄ±mlar ilk etkilenen havayolu ÅŸirketleri oldu. Türkiye'ye tarifeli ve tarifesiz (charter) sefer yapan havayolu ÅŸirketlerinin uçaklarÄ± indikleri havalimanlarÄ±nda akaryakÄ±t alamadÄ±. Bu nedenle geliÅŸ ve gidiÅŸ yakÄ±tlarÄ±nÄ± Ä°ran'dan alarak Türkiye'ye uçan ÅŸirketler, yolcu ve kargo kapasitelerini düÅŸürerek soruna geçici çözüm buldular.

TÜRKÄ°YE'YE GELEN Ä°RANLI TURÄ°ST SAYISI DÜÅžECEK

Bugün öÄŸleden sonra Ä°ran'Ä±n Tebriz ÅŸehrinden Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'na gelen Ä°ranlÄ± charter havayolu ÅŸirketi ATA Airlines, Ä°stanbul'a 50 yolcu eksik geldi ve gitti. ATA HavayollarÄ± Atatürk HavalimanÄ± Ä°stasyon Müdürü Behzad Atarod, ABD ambargosu konusunda, kendilerine 31 Ekim'de bir yazÄ± ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Bu yazÄ± bütün Ä°ranlÄ± havayolu ÅŸirketlerinin temsilcilerine gönderildi. AyÄ±n 1'inden itibaren (1 KasÄ±m) Ä°ranlÄ± uçaklarÄ±n hiçbirine Türkiye'de yakÄ±t verilmeyecek. Bizim de dün uçaÄŸÄ±mÄ±z yoktu; bugün Tebriz'e uçaÄŸÄ±mÄ±z var. Ancak ona yakÄ±t alamadÄ±k. Çünkü istesek bile vermeyecekler. Bu nedenle yolcu sayÄ±sÄ±nÄ± neredeyse yarÄ± yarÄ±ya düÅŸürdük” diye konuÅŸtu.

Atarod, “Ä°ki yakÄ±t veren firma var. Ä°kisi de Amerika ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu için maalesef alamÄ±yoruz. Bugün Ä°stanbul-Tebriz uçuÅŸumuz vardÄ±. MD-83 tipi uçaklarÄ±mÄ±z 160 kiÅŸilik ancak biz bunu 100 yolcuya düÅŸürdük. Çünkü uçaÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltarak yakÄ±t sorunu yaÅŸamasÄ±n istedik” dedi.

5 Ä°RAN ÅžÄ°RKETÄ° UÇUYOR

Ä°stanbul-Tahran hattÄ±nda Ä°ran'Ä±n milli hava yolu ÅŸirketi Ä°ran Air dÄ±ÅŸÄ±nda Mahan Air, ATA Airlines, Qeshm Airlines, Iran Aseman Airlines'Ä±n uçuÅŸlarÄ± yer alÄ±yor. (HABER MEKREZÄ°)

ABD ve TÃ¼rkiye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 20:24

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