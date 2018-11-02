CHP GAP raporu hazÄ±rladÄ±

Hatay, Osmaniye, Kilis, AdÄ±yaman ve Urfaâ€™da incelemelerde bulunan CHP'li Umut Oran, GAP raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Umut Oran, GAP ve istihdam ile ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili geçen hafta sÄ±rasÄ±yla Hatay, Osmaniye, Kilis, AdÄ±yaman ve Urfa’da gezi ve incelemelerde bulundu. VatandaÅŸ, esnaf ve çalÄ±ÅŸanlarla bir araya gelerek dertlerini dinleyen Oran, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±.

Rapor’da dikkat çeken bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar: ““Ekonomi çok iyi, kriz mriz yok” diyenlerin Urfa ValiliÄŸinin bitiÅŸiÄŸindeki traktör pazarÄ±na uÄŸrayarak satÄ±lmayÄ± bekleyen araçlarÄ± görmesi gerekmektedir. YÄ±lda 120 traktör satan esnaf, artÄ±k 30 traktörü ancak satabilmesinden haklÄ± olarak yakÄ±nmaktadÄ±r. Pamuk alÄ±m fiyatÄ± 4,6 TL olarak açÄ±klanmasÄ±na raÄŸmen fiyatlar 3,3 TL’ye kadar düÅŸmüÅŸ durumda. Ä°ÅŸsizlerin dernek kurduÄŸu kent olan AdÄ±yaman’da en yoÄŸun çalÄ±ÅŸan yer kahvehaneler, inÅŸaat ustalarÄ±-iÅŸçileri iÅŸsiz, mutsuz umutsuz burada iÅŸ için bekliyor.”

Kolaj: CHP

BÖLGE’NÄ°N GÖSTERGELER Ä°Ç KARARTICI

Raporda yer verilen kimi tespitler:

â– GAP bölgesi ortalamasÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelir Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± düzeyinde.

â– Ülke nüfusu ve iÅŸgücünün yaklaÅŸÄ±k yüzde 9’u, ülkedeki tüm iÅŸsizlerin ise yüzde 12’sini GAP illerinde.

â– 2017 itibariyle ülke genelinde yüzde 10.9 olan iÅŸsizlik oranÄ± GAP’ta yüzde 17,1, yüzde 52,8 olan iÅŸgücüne katÄ±lÄ±m oranÄ± GAP’ta yüzde 45,3; Türkiye’de yüzde 47,1 olan istihdam oranÄ± bölgede yüzde 37,6...

â– Ä°ÅŸsizlik oranÄ± özellikle Mardin, Batman, ÅžÄ±rnak, Siirt illeri ortalamasÄ±nda yüzde 26,9’la rekor düzeyde.

â– Bölge, yüksek doÄŸum oranÄ± paralelinde nüfus artÄ±ÅŸÄ± kaydederken sürekli net göç veriyor. En çok net göç veren iller Mardin, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Urfa.

â– Aradan geçen uzun yÄ±llara raÄŸmen GAP’Ä±n tamamlanmasÄ±nda, baÅŸta son 17 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yöneten AKP olmak üzere bu sürede görev yapan tüm hükümetlerin ihmali var.

â– Bir bölgesel kalkÄ±nma planÄ± olarak baÅŸlanan GAP’ta, bölgeye doÄŸrudan katkÄ±sÄ± olmayan baraj yapÄ±mlarÄ± ve sudan üretilecek elektriÄŸe öncelik verildi. AsÄ±l bölgeyi kalkÄ±ndÄ±racak sulama projeleri ihmal edildi. GAP, bölge için kalkÄ±nma projesinden çok BatÄ± için enerji yatÄ±rÄ±mÄ±na dönüÅŸtü.

â– Bölgede yapÄ±lacak sulama ÅŸebekesinin de ancak bir bölümü tamamlanabildi ve öngörülen 1.8 milyon hektar arazinin sadece yüzde 45’i sulamaya açÄ±labildi. Arazinin tamamÄ± sulanabilse, Türkiye’nin tarÄ±msal üretimini iki üç katÄ±na çÄ±kacak.

â– GAP Bölgesinde yeterli istihdam artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±, Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n çok üzerindeki iÅŸsizlik en temel sosyo ekonomik sorun.

â– 17 yÄ±lda Bölgeye yönelik kamu yatÄ±rÄ±m tahsisleri yetersiz kalÄ±rken, halka iÅŸ ve aÅŸ yaratacak yatÄ±rÄ±mlar için art arda açÄ±klanan teÅŸvik paketlerine raÄŸmen özel sektör de yatÄ±rÄ±ma gitmedi. Sonuçta bölgede üretim ve istihdam yeterince artmadÄ±, kalkÄ±nma ve refah artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±.

â– Bölgede mülkiyet eÅŸitsizliÄŸi had safhada ve tarÄ±ma verilecek teÅŸvikler de karÅŸÄ±lÄ±k bulsa bile daha çok büyük toprak sahiplerinin iÅŸine yarÄ±yor, sosyal yapÄ±yÄ± iyileÅŸtirmiyor.

â– GAP bölgesindeki iller hÄ±zla göç veriyor. Bu da ülke genelinde sosyal ve demografik sorunlarÄ±n büyümesine katkÄ± yapÄ±yor. Göçlere karÅŸÄ±lÄ±k yoÄŸun mülteci akÄ±nÄ± ile bölgenin demografik yapÄ±sÄ± da hÄ±zla deÄŸiÅŸiyor. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 17:33

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