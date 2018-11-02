Ankara Barosu'ndan fiÅŸleme yÃ¶netmeliÄŸine iptal davasÄ±

Ankara Barosu, dernek Ã¼yelerine ait kiÅŸisel verilerin Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na bildirilmesi hakkÄ±ndaki yÃ¶netmeliÄŸin yÃ¼rÃ¼tmesinin iptali iÃ§in dava aÃ§tÄ±.

Ankara Barosu, dernek üyelerine ait kiÅŸisel verilerin Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’na bildirilmesi hakkÄ±ndaki yönetmeliÄŸin 1. ve 2. maddelerinin yürütmesinin durdurulmasÄ± ve iptali için DanÄ±ÅŸtay'a dava açtÄ±.

“Dernekler YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 100 binden fazla dernekten üyesinin ad, soyad, T.C. kimlik numarasÄ± gibi bilgilerin bildirilmesini istemiÅŸti. Ankara Barosu DanÄ±ÅŸtay'a yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda, yönetmeliÄŸin dernek üyelerini fiÅŸleme niteliÄŸindeki 1. ve 2. maddelerinin uygulanmasÄ±nÄ±n telafisi imkansÄ±z zararlar doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ankara Barosu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Dernek üyelerinin, hangi dernek üyesi olduklarÄ±na iliÅŸkin nitelikli kiÅŸisel verileri, verilmesi mümkün olmayan kiÅŸisel verilerdir. Hiçbir üyenin dernek üyeliÄŸine iliÅŸkin özel nitelikli kiÅŸisel verilerinin açÄ±klanmasÄ±na, aktarÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±k rÄ±zasÄ± olacaÄŸÄ± düÅŸünülemez. Dava konusu yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi bu yönüyle de yetki, ÅŸekil, sebep ve konu unsurlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan açÄ±kça hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 17:30

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