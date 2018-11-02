Gazi Mahallesinde asÄ±lsÄ±z ihbara raÄŸmen Ã§ocuklarÄ± taramÄ±ÅŸlar!

Gazi Mahallesi'nde polisin, BarÄ±ÅŸ Kerem ve OÄŸuzhan Erkul'un bulunduÄŸu aracÄ± asÄ±lsÄ±z ihbara raÄŸmen taradÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Gazi Mahallesi'nde polis tarafÄ±ndan araçlarÄ± taranarak öldürülen BarÄ±ÅŸ Kerem ve OÄŸuzhan Erkul'un dava dosyasÄ±na polisin telsiz konuÅŸma tutanaÄŸÄ± girdi. Tutanakta, olaydan 10 dakika önce yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ihbarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ancak buna raÄŸmen Erkul ve Kerem'in bulunduÄŸu araç taranÄ±yor.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l 14 Nisan’da Gazi Kent OrmanÄ±nda baÄŸlama çalÄ±p eÄŸlenen 5 çocuk, araçla parktan ayrÄ±ldÄ±klarÄ± sÄ±rada polislerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. BarÄ±ÅŸ Kerem ve OÄŸuzhan Erkul’un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±da, diÄŸer çocuklar yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

2 çocuÄŸun ölümüne, 3 çocuÄŸun da yaralanmasÄ±na sebep olan polisler soruÅŸturma aÅŸamasÄ±ndaki ifadelerinde, olay yerine ihbar için gittiklerini söylemiÅŸlerdi. Ancak soruÅŸturma dosyasÄ± üzerindeki gizlilik kararÄ± kalktÄ±ktan sonra, 5 çocuÄŸun içinde bulunduÄŸu araç olay yerine gelmeden önce polisler ihbarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu öÄŸrenmiÅŸlerdi. Dava dosyasÄ±na giren Telsiz Bant Çözüm TutanaÄŸÄ± da ihbarÄ±n asÄ±lsÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen gençlerin tarandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. 21:00 ile 02:00 saatleri arasÄ±nda polislerin konuyla alakalÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± telsiz konuÅŸmalarÄ±nÄ±n tutanaÄŸÄ±na göre, saat 22.11 sÄ±ralarÄ±nda geçilen anonsta polis, Gazi Mahallesi Mimar Sinan Kent OrmanÄ±ndaki ihbarÄ± kontrol ettiÄŸini ve herhangi bir olumsuzluk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Saat 22:20:41'de de aracÄ±n tarandÄ±ÄŸÄ± telsiz konuÅŸmalarÄ±ndan ortaya çÄ±kÄ±yor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)



Polis telsiz tutanaÄŸÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 17:30

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