ABD ve TÃ¼rkiye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rdÄ±

TÃ¼rkiye ve ABD anlaÅŸmalÄ± olarak eÅŸ zamanlÄ± aÃ§Ä±klamalarla bakanlara yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

ABD ve Türkiye, Brunson davasÄ± sürecinde ilan edilen yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül'e yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rdÄ±.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n sitesinde yer alan açÄ±klamada, Soylu ve Gül'ün yaptÄ±rÄ±m listesinden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Hami Aksoy, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile ABD Ä°ç Güvenlik BakanÄ± Kirsjten M. Nielsen'e getirilen yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sözcü Aksoy, ABD'li bakanlara uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± yanÄ±t verdi.

Aksoy, ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 AÄŸustos'ta Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül hakkÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararÄ±na, diplomatik teamüllerin esasÄ±nÄ± oluÅŸturan mütekabiliyet ilkesinin gereÄŸi olarak aynÄ±yla mukabele edildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile ABD Ä°ç Güvenlik BakanÄ± Kirsjten M. Nielsen'e yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Aksoy, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül'e yönelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±na paralel olarak, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile ABD Ä°ç Güvenlik BakanÄ± Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriÅŸ yasaÄŸÄ±, ülkemizdeki malvarlÄ±klarÄ±nÄ±n bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kiÅŸilerin adÄ± geçenlerle her türlü mali iÅŸlem gerçekleÅŸtirmesinin ve ticari iliÅŸkide bulunmasÄ± yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 17:12

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