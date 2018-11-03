    • Servis verilmemesine itiraz etti tazminatsız işten atıldı

    Geçtiğimiz aylarda onlarca işçinin işten atıldığı Duyar Vana'da işten atmalar sürüyor.

    03 Kasım 2018 04:36
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    Vedat YALVAÇ
    İstanbul

    Kriz gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda işçi çıkaran Duyar Vana’da işten atmalar devam ediyor. Servis verilmediği için gece vardiyasında çalışmayı kabul etmeyen 1 yıllık işçi Kıyas Taş, tazminatsız bir şekilde işten atıldı. 25. maddenin 29. koduyla işten atıldığı için işsizlik ödeneği de alamayan Taş, “2 tane çocuğum var. Çocuklarımın okul taksitlerini şu anda yatıramadım. Ödenmemiş kredi borçlarım var” dedi.

    17 Haziran 2017 yılında ESBİM (Esenyurt Belediyesi İsitihdam Portalı) üzerinden iş başvurusu yaparak Duyar Vana’da işbaşı yapan Kıyas Taş, işten atılma sürecini şu sözlerle anlattı: “İşe girerken yemek, sigorta, servis ve maaş konularında anlaştık. 19 Ekim’de yeni vardiya listesi oluşturuldu. Bu vardiya listesinde baktım beni geceye yazmışlar. Tabi benim de gece çalışabilirim onayım olduğu için itiraz etmedim. Pazartesi günü gece işe gelmeden 1 saat önce arayarak beni almaya gelen servisin hangi istikametten geleceğini öğrenmek istedim. Ancak güvenlik görevlisi gece vardiyasında Esenyurt bölgesinde servisin olmadığını söyledi. Ben de bu koşullarda gelemeyeceğimi söyledim. Çünkü benim geleceğim Kıraç bölgesi çok ters bir istikamette. 2 araçla gidip gelmem gerekiyor işe. 23 Ekim’de gündüz vardiyasına kendi isteğimle geldim. Tabi o gün kartımı basarak içeri girdim, elbisemi giyip çalışma bölgesine gittim. Orada ilk karşılaştığım görevli arkadaşlar ‘Sen gecedeydin neden gündüze geldin’ diye sordu. Ben de ona açıklamamı yaptım. ‘Beni geceye yazmışlar ama servis yok. Ben de geceye gelemediğim için kendi rızamla gündüze geldim’ dedim. Sonra vardiya amiri olan arkadaşımız bana ‘Gece vardiyasında olduğun için sana iş veremeyeceğim. İmalat sahasında dolaşma. Bir köşeye geç ne yapıyorsan yap’ dedi. O gün bana iş verilmedi. Fabrika müdürü gelip benimle konuştu. Ona da sorunumu anlattım. ‘Benim iş anlaşmamda servis olmasına rağmen servis verilmediği için ben gündüz vardiyasına kendi rızamla geldim’ dedim. Bana 2 gün iş vermediler, savunmamı aldılar.”

    'ELEMAN AÇIĞINIZ VARSA NEDEN ARKADAŞLARIMIZI ÇIKARDINIZ'

    Daha sonra insan kaynakları personeli ile görüşen Taş, görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı: “İnsan kaynakları personeli ‘Sen gece çalışmak zorundasın’ dedi. Ben de ‘Ben geceye itiraz etmiyorum. İşe girerken benim servisim vardı. Anlaşmam bu yöndeydi. Ancak siz şimdi benim servisimi vermiyorsunuz. Benim servisimi verirseniz gece vardiyasına gelirim. Yoksa ben bu şekilde gece vardiyasına gelemem’ dedim. ‘Gelmek zorundasın, bizim eleman açığımız var’ dedi. Ben de kendisine ‘Madem eleman açığınız varsa neden arkadaşlarımızı işten çıkardınız’ dedim. Çünkü 8. ve 9. aylarda bir sürü insan işten çıkarıldı. Daha sonra insan kaynakları personeli istifa dilekçesi imzalatmak istedi. Ben de hiçbir belge imzalamadım. Güvenlik görevlisi eşliğinde zorla dışarı çıkarıldım. Beni fabrikadan zorla çıkarmadan önce ben ALO 170’i arayıp şikayet dilekçesi oluşturmuştum telefonla.”

    'İŞTEN ATMAK İÇİN BAHANE YARATTILAR'

    İşten çıkarmak için bir bahane yaratıldığını düşünen Taş, “Bir oyun yaptıklarını düşünüyorum. Beni 25. maddenin 29. koduyla işten atmışlar. Genel ahlak kurallarına aykırı hareket etme deniliyor o maddede. Bu yüzden şu anda ben işsizlik maaşından faydalanamıyorum. Benim mağduriyetimi giderip tazminatımı ödemezlerse dava açmayı düşünüyorum. Bana şahit olacak arkadaşlarım da var” diye konuştu.

    ‘ÇOCUKLARIMIN OKUL TAKSİTLERİNİ YATIRAMADIM’

    Şu anda iş arayan Taş, 2 çocuğunun olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımın okul taksitlerini yatıramadım. Ödenmemiş kredi borçlarım var. Tabi işverenle ve insan kaynakları ile de paylaşmıştım maddi sıkıntılarımın olduğunu. Ama ben orada bir hata yapmışım. Borçlu olduğumu belli etmemem gerekirdi belki de. Onu bana karşı silah olarak kullandılar. Büyük bir ihtimalle borçlarımı ödeyemeceğim, faturalarım ikiye katlanmış halde gelecek. Su faturam geldi. Normalde bundan 2-3 ay öncesine kadar en fazla 40 lira gelen su faturam bu ya 81 lira gelmiş. Elektrik, doğal gaz faturalarım henüz gelmedi. Gıda maddesi, giyim bunları zaten saymaya gerek yok, yüzde 40, yüzde 50, bazı yerlerde yüzde 100 zam yapılmış durumda.”

    GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA ONLARCA İŞÇİ İŞTEN ATILDI

    İstanbul Esenyurt’ta bulunan Duyar Vana’da geçtiğimiz aylarda patron, kriz gerekçesiyle daralmaya gittiğini açıklayarak işçi çıkarmaya başlamıştı. İşten atılan işçilere ihbar tazminatları ödenmezken, işçilerin kıdem tazminatları ise takside bölünmüştü.

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