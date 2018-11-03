EYT Derneği: Yük olmuyoruz, hakkımızı istiyoruz

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticisi Ersin Kotan, hükümetin yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendilerinin yük olmadıklarını ve haklarını istediklerini söyledi. Muhalefet partilerinin de EYT'liler için verdikleri sözleri yerine getirmesini isteyen Kotan, bu sorunu çözmeyen siyasi partilere “Yerel seçimde gücümüzü kullanırız” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili olarak “O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil” açıklamasından sonra konuyu Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Kotan ile konuştuk. Kotan, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan veriler ile kendi verilerinin uyuşmadığını belirterek devletin kendilerini yük olarak görmesine tepki gösterdi. Kotan, “Erken emeklilik değil hakkımızı istiyoruz” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN EMEKLİ MAAŞI 850 LİRA

Güvenlik sektöründe çalışan Ersin Kotan, kendilerinin işe başlarken 25 yıl ve 5 bin günlük prim şartıyla protokol yaptıklarını fakat 1999 yılında çıkan 4447 sayılı yasa ile birlikte hak mağduriyetine uğradıklarını söyledi. “Türkiye ve dünyada ilk kez yasalar geriye işletildi” diyen Kotan, emeklilikte yaşa takılanların hem yaş hem de aylık bağlanma oranı (ABO) bağlamında mağdur olduklarının altını çizdi. 2000 yılı öncesinde yüzde 70 oranında olan ABO’nun 2008’de yüzde 30'a düşürüldüğünü aktaran Kotan, bugün emekli olacak bir asgari ücretlinin emekli maaşının 850-900 lira olacağına dikkat çekti. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödemelerinde de mağdur edildiklerini belirten Kotan, “Primlerimiz 9 bin-10 bin seviyesinde, devletin belirlediği 5 bin prim gününün iki katı prim ödemişiz ama hâlâ GSS'den yararlanabilmek için prim ödüyoruz” dedi.

‘SAYILARIMIZ UYUŞMUYOR’

Kotan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Ekim 2018 tarihli AKP grup toplantısında verdiği sayılarla kendi SGK uzmanlarının konu ile ilgili hazırladığı raporlardaki sayıların uyuşmadığına dikkat çekti. 2000 yılı itibariyle söz konusu yasaya tabi olarak işe girmiş 12 milyon kişiden 6.5 milyonun hali hazırda emekli olduğunu belirten Kotan; söz konusu kişi sayısının 5.5 milyon olduğunu, ilk etapta emekli olacakların sayısının ise ancak 200-250 bin civarında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının konu ile alakalı olarak tekrar bir analiz yaptırması ve kendilerine randevu vermesi çağrısında bulunan Kotan, CHP ve MHP'nin bu konuda yasa tekliflerinin olduğunu ve bu partilerin kendi yasa tekliflerine sahip çıkmalarını beklediklerini de dile getirdi.

‘26 MİLYAR DEĞİL, 6 MİLYAR TL’

Numan Kurtulmuş’un emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı “Türkiyenin mevcut durumunda kaldırabileceği bir yük değil” açıklamasını da değerlendiren Kotan, öncelikle telaffuz edilen rakamların yanlış olduğunu belirterek, emeklilikte yaşa takılanlar için ayrılması gereken bütçenin 26 milyar değil 6-7 milyar civarında olduğunu belirtti. Kotan “Biz o kadar yük getirdiğimize inanmıyoruz. Çünkü bu bizim hakımız. EYT'liler gününü, primini, şartını yerine getirmiş insanlardan oluşuyor. Bu konuda devlet gerekli kanunları çıkarmak ve bütçeyi de ona göre ayarlamak zorundadır” dedi.

‘MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

1999’dan beri emeklilikte yaşa takılanlar camiası olarak git gide büyüdüklerini dile getiren Kotan, “1999'dan beri arkadaşlarımız bu konuda mücadeleler verdiler, biz de 6 yıldır dernek çatısı altında mücadele veriyoruz” dedi. Sosyal medya platformlarındaki gruplarında sayılarının 460 bine ulaştığını belirten Kotan, mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimleri hatırlatarak kendi potansiyellerinin farkında olduklarını ve yerel seçimlerde üye sayılarından gelen güçlerini kullanacaklarını söyledi. Taleplerinin erken emeklilik değil yaşadıkları hak mağduriyetlerinin gidirilmesi olduğunu belirten Kotan, “Hakkımızı alıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.