Barış TİMUR

Kayseri

Kayseri Anayurt Mahallesi’ndeki pazar alanında görüştüğümüz Kayseri halkı pazar fiyatlarından ve ekonomik durumdan dert yanıyor. “Belirtileri bizi geçinemeyecek hale getirdiyse, kriz bize ne yapacak çok merak ediyoruz” diyen vatandaşlar, fedakarlık ve kemer sıkma çağrısı yapanlar ise şöyle sesleniyor: “Başta 75 bin lira alanlar kemer sıksın.”

GEÇİNEMEYECEK NOKTAYA GELDİK

Özel halk otobüsünde şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Memduh, alacaklarının yarısını bile alamamış. Asgari ücretle çalıştığını söylüyor ve ekonominin geldiği noktaya ilişkin şunları söylüyor: “Son seçimlerden önce de geçim sıkıntısı çekiyorduk. Asgari ücretlinin kaderi zaten bu ama seçimlerden bunu yana artık geçinmeyecek noktaya geldik. Sadece pazar fiyatları değil her şeye zam geldi ama bizim cebimize giren aynı, sonumuzun ne olacağını bilmiyorum.”

‘YÖNETENLERE KEPÇE İLE VATANDAŞA KAŞIKLA’

Özel bir hastanede hemşire olan Seda da “Pazar fiyatlarından da, ekonominin geldiği noktadan da memnun değilim. İşyerinden aldığım para asgari ücretin biraz üstü, geçinmem mümkün değil. Ailemle yaşadığım için kira vermiyorum ama yine de geçinemiyoruz. Mutfak masrafları cep yakıyor. Dövizdeki artış bahanesiyle doğal gaza elektriğe suya zam geldi. Ama bizim aldığımız maşalara hiç zam gelmiyor. Son günlerde duyduğuma göre Cumhurbaşkanının maaşına yüzde 26 zam yapılmış. Aylığı 75 bin lira olmuş yani. Şimdi insan düşünüyor, biz 1800 lira ile geçinemezken, Cumhurbaşkanının o kadar maaş alması ne kadar doğru? Çalışanlara zam verdiklerinde ise bu yüzde 3’ü geçmiyor. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Yönetenler kendilerine kepçeyle alıyor bizlere kaşıkla veriyorlar” dedi.

‘BUNDAN SONRA AKP’NİN POLİTİKALRINI SİNEYE ÇEKMEK YOK’

Pazar fiyatlarının da, ekonominin geldiği durumun da ortada olduğunu ifade eden esnaf Murat ise şöyle devam ediyor: “Lafta dış güçlerin oyunuyla döviz artı. Ama bakıyoruz son günlerde döviz düşüyor ama pazar fiyatları hâlâ yüksek. Denetim desen hiç yok. Ben, kurulduğundan itibaren AKP’ye oy veren bir vatandaşım. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oyumu bu yönde kullandım. Ama uzun zamandır Hükümetin politikalarını sineye çekiyordum. AKP’ye vermiş ama yaptıklarını sineye çeken de bir sürü insan tanıyorum. Hâlâ bir umut düzeltirler diye. Ama görüyoruz ki düzeltecekleri yere yanlış yapmaya devam ediyorlar ve bir de sanki biz hiçbir şeyden anlamıyoruz gibi, yanlışların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bu halkı ‘aptal’ olarak görmekten başka bir şey değildir. Bu yaptıkları ileride onlara çelme takacak.”

Daha önce çalıştığı yerde iş kazası geçirdiğini söyleyen Murat, “Tek gözümü kaybettim. Daha sonra geçinebilmek için kendi işletmemi açtım. Şimdi tek derdim çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayabilmek.”

‘KRİZİN BAŞINDA BU HALDEYSEK ORTASINDA HALİMİZ HARAP’

15 yıldır pazarcılık yapan Halil ise şunları söylüyor: “Sebze meyveyi üretenler, halcilere satarlar. Daha sonra biz hallerden alırız ve tezgaha koyarız. Halkın önüne gelene kadar üç kişi ekmek yiyor bu ürünlerden. Ama tezgaha gelene kadar ekmek yiyenler de, tezgahtan alanlar da geçinemeyecek duruma gelmiş. Burada bir sorun olduğu ortada... Bu sorunu gidermek de Hükümetin elinde diye düşünüyorum. Ama biz görüyoruz ki Hükümet bu sorunu gidermek için bir uğraş içerisinde değil. Bu olanlara ekonomik kriz belirtisi diyorlar. Belirtileri bizi geçinemeyecek hale getirdiyse, kriz bize ne yapacak çok merak ediyorum. Bir de televizyonlara çıkıp kemer sıkın, fedakarlık yapın diyorlar. Buradan onlara bir pazarcı olarak bir çözüm önerisi sunuyorum. Başta aylık 75 bin lira kazanan olmak üzere, aylıkları en az 30 bin lira olup bizlere kemer sıkın diyenler maaşlarını bu süreçte halka bağışlasınlar. Zaten bu durumlarıyla paraya ihtiyacı olan insanlar değiller.”