IrkÃ§Ä± Bolsanaro KudÃ¼sâ€™te elÃ§ilik istiyor

Brezilya'da seÃ§imlerden galip Ã§Ä±kan Ä±rkÃ§Ä± lider Bolsanaro, Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°srail kararÄ± Ã§oÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±.

Brezilya’da seçimlerden galip çÄ±kmayÄ± baÅŸaran Ä±rkçÄ± lider Jair Bolsanaro göreve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Brezilya BüyükelçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Brasilia’da bulunan Filistin BüyükelçiliÄŸi ise en kÄ±sa sürede kapatÄ±lacak. Kudüs’te yalnÄ±zca ABD ve Guatemala’nÄ±n elçilikleri bulunuyor.

NETANYAHU COÅžKUYLA KARÅžILADI

Sosyal Liberal Parti’nin (PSL) Lideri Bolsanaro twitter hesabÄ±ndan dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Seçim kampanyamÄ±z sÄ±rasÄ±nda belirttiÄŸimiz gibi Brezilya BüyükelçiliÄŸini Tel Aviv’den Kudüs’e taÅŸÄ±ma niyetindeyiz.Ä°srail baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet ve buna layÄ±kÄ±yla saygÄ± göstermeliyiz” dedi.

IrkçÄ± lider Bolsanaro’yu ilk kutlayan ve Ä°srail’e de davet eden liderlerden olan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu bu kararÄ± coÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±, “Bu kararÄ±ndan dolayÄ± dostum Jair Bolsanaro’u kutluyorum” dedi. Netahyahu, kararÄ±, “Tarihi, doÄŸru ve heyecan verici bir adÄ±m“ olarak yorumladÄ±. Ä°srail basÄ±nÄ± da Netanyahu’nun Bolsonaro’nun 1 Ocak 2019’da yapÄ±lacak yemin törenine katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

FÄ°LÄ°STÄ°N ELÇÄ°LÄ°ÄžÄ° HEDEFTE

Bolsonaro, devlet baÅŸkanÄ± seçildikten sonra yabancÄ± basÄ±nla ilki olan söyleÅŸide, Ä°srail’i uluslararasÄ± arenada da destekleme sözü verdi. IrkçÄ± lider, “BM’de Ä°srail ile ilgili hemen hemen tüm meselelerde oyumuza güvenebileceÄŸinizden hiç ÅŸüpheniz olmasÄ±n” diye konuÅŸtu. Brasilia’daki Filistin BüyükelçiliÄŸini yerinden kaldÄ±rma fikrini de dile getiren Bolsonaro, “Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ±na çok yakÄ±n inÅŸa edilmiÅŸ. Hiçbir büyükelçilik devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ±na çok yakÄ±n olamaz, bu nedenle büyükelçiliÄŸi taÅŸÄ±ma niyetindeyiz. Filistin’in büyükelçilik hakkÄ±na sahip olmak için önce devlet olmasÄ± gerekli” dedi.

HAMAS’TAN TEPKÄ°

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Brezilya’nÄ±n büyükelçiliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± planÄ±na tepki göstererek, “SeçilmiÅŸ Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ±’nÄ±n büyükelçiliÄŸini Tel Aviv’den Kudüs’e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± reddediyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

SEÇÄ°MLERÄ°N ARDINDAN ÜNÄ°VERSÄ°TELERE BASKIN

Brezilya'da seçimlerin ardÄ±ndan üniversitelerin polis ablukasÄ±na alÄ±nmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Son bir haftada 20'den fazla okulun kampüslerine baskÄ±nlar düzenleyen polis siyasi gerekçelerle birçok materyale de el koydu.

Akademisyen ve öÄŸrenciler Bolsanaro’nun seçilmesiyle baÅŸlayan baskÄ±nlara tepki gösterirken uluslararasÄ± alanda birçok akademisyen dayanÄ±ÅŸma ve destek çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Brezilya, Avrupa Ä°ngiltere ve bazÄ± diÄŸer ülkelerden 107 akademisyen yayÄ±nladÄ±klarÄ± ortak bildiride; “Tüm akademik çevreleri Bolsonaro’nun militarist gerici gündemine karÅŸÄ± çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rÄ±yor, Brezilya’nÄ±n eÄŸitim sistemine ve demokratik temellerine yönelik gerici popülist saldÄ±rÄ±lara sessiz kalmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ilan ediyoruz. Brezilya’daki kanun koyucular, aktivistler ve eÄŸiticilerle birlikte -kÄ±sa ömürlü- olmasÄ±nÄ± beklediÄŸimiz bu yeni hükümetin müdahalelerine karÅŸÄ± duracaÄŸÄ±z” denildi. (DIÅž HABERLER)

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