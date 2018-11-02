Ayhan Bilgen: Her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, Karsâ€™ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda partililere dÃ¶nÃ¼k gÃ¶zaltÄ± operasyonlarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, ülkede huzur, barÄ±ÅŸ, güven, özgürlük ve adaletin tesis edilmesi için siyaset yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Toplumsal hayattaki her türlü çabamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z ve hepsini sonuna kadar savunacaÄŸÄ±z” dedi.

Ayhan Bilgen, parti binasÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, danÄ±ÅŸmanÄ± Hayati MehmetoÄŸlu, eski HDP Kars Milletvekili Åžafak ÖzanlÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸinin Kars'ta gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gösterdi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ ile bazÄ± milletvekillerinin tutuklanmalarÄ±nÄ±n üzerinden de 2 yÄ±l geçtiÄŸini belirten Bilgen, “Bir ülkede yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalardan dolayÄ± parti yöneticilerinin, milletvekillerinin 2 yÄ±l tutuklu kalmasÄ± büyük haksÄ±zlÄ±ktÄ±r” dedi.

Bilgen, partilerinin barÄ±ÅŸÄ±, demokrasiyi savunmak için var olduÄŸunu vurgulayarak, ülkede kimsenin kavga etmemesi, herkesin sorunlarÄ±nÄ± konuÅŸarak çözebilmesi için ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Ayhan Bilgen, “Biz siyaseti bu ülkede huzur, barÄ±ÅŸ, güven, özgürlük, adalet tesis edilsin diye yapÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla toplumsal hayattaki her türlü çabamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z ve hepsini sonuna kadar savunacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu. (Kars/AA)

Kars ve Urfa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar iÃ§in gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

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