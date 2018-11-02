'BaÄŸdu cinayeti siyasi idare tarafÄ±ndan aydÄ±nlatÄ±labilir'

Azadiya Welat Gazetesi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Kadri BaÄŸdu ailesinin avukatÄ± Tugay Bek: Bu konu yalnÄ±zca basit bir cinayet vakasÄ± deÄŸil

Adana’nÄ±n Seyhan ilçesi 2014 yÄ±lÄ±nda bisikletiyle gazete daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Azadiya Welat Gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± Kadri BaÄŸdu cinayeti üzerinden 4 yÄ±l geçmesine raÄŸmen dosyada hiçbir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±.

Kadri BaÄŸdu cinayetinin bir gazeteci cinayeti olduÄŸunu ve bu cinayetin çözülmesi önünde kast veya ihmali olan tüm kamu görevlilerinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± isteyen BaÄŸdu ailesinin AvukatÄ± Tugay Bek, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini hatÄ±rlatarak BaÄŸdu cinayetinin de siyasi irade tarafÄ±ndan çözülebileceÄŸini kaydetti.

MA'nÄ±n haberine göre IÅžÄ°D’li Servet Koç’un gazete daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±sÄ± Kadri BaÄŸdu cinayetini anlattÄ±ÄŸÄ± video ve yazÄ±ÅŸmalarÄ±n verildiÄŸi Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n IÅžÄ°D’li Koç’un itiraflarÄ±nda adÄ± geçen IÅžÄ°D’lileri “bilgi sahibi” olarak ifadelerine baÅŸvurduÄŸu ve baÅŸkaca delilleri deÄŸerlendirmediÄŸi öÄŸrenildi.

BaÄŸdu ailesinin avukatÄ± Tugay Bek’in Ä±srarlÄ± baÅŸvurularÄ± sonucunda IÅžÄ°D’lilerin alÄ±nan ifadelerinin de BaÄŸdu soruÅŸturma dosyasÄ±na deÄŸil, Kadirli’de IÅžÄ°D’liler hakkÄ±nda açÄ±lan baÅŸka bir soruÅŸturma dosyasÄ±na eklendiÄŸi bildirildi.

IÅžÄ°D'LÄ°LER KADÄ°RLÄ°’YE TAÅžINDI

IÅžÄ°D’li Koç’un itiraflarÄ±nda “cinayette kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z silah evde yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ateÅŸ aldÄ± eÄŸer tamir edilmemiÅŸse hala evde izi vardÄ±r” dediÄŸi BahçeÅŸehir mahallesindeki Murat BulanÄ±k’Ä±n evi ve babasÄ±nÄ±n evinde polis inceleme yapmadÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Adana Emniyet MüdürlüÄŸü ile yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ÅŸmayla MayÄ±s 2018’de alÄ±nan IÅžÄ°D’lilerin ifadeleri de BaÄŸdu soruÅŸturma dosyasÄ±na gönderilmedi.

Avukat Tugay Bek, IÅžÄ°D’lilerin alÄ±nan ifadelerinin BaÄŸdu soruÅŸturma dosyasÄ±na eklenmesi için geçtiÄŸimiz günlerde savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvuru yaparken, ÅŸuana kadar savcÄ±lÄ±ktan bu ifadelere iliÅŸkin yanÄ±t gelmedi. Öte yandan BulanÄ±k’Ä±n ve diÄŸer IÅžÄ°D’lilerin BaÄŸdu cinayetinden hemen sonra Kadirli’ye taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± ve orada inÅŸaat sektörüyle uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ± belirtilirken, IÅžÄ°D’li Koç ve Talip Güler’in ise Suriye’de öldürüldüÄŸü iddia edildi.

‘BÄ°R GAZETECÄ° CÄ°NAYETÄ°DÄ°R’

BaÄŸdu’nun katledilmesinden bir yÄ±l sonra Meclis’te CHP, HDP ve Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu’yla görüÅŸtüklerini söyleyen Bek, Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu’nun olayÄ± gündemlerine alÄ±p araÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtmelerine raÄŸmen kendilerine 3 yÄ±ldÄ±r bir dönüÅŸlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Bek, IÅžÄ°D’li Koç’un itiraflarÄ±nÄ±n olduÄŸu BaÄŸdu soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ± tekrardan önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± kaydederek, “Bu konunun Meclis gündeminde de ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Çünkü bu konu yalnÄ±zca basit bir cinayet vakasÄ± deÄŸildir. Her ÅŸeyden önce bir gazeteci cinayetidir. Bu yönüyle önemli bir konudur. Bu meseleyi burada aydÄ±nlatabilirsek Kobanê dayanÄ±ÅŸma eylemleri esnasÄ±nda ülke çapÄ±nda 50’yi aÅŸkÄ±n vatandaÅŸÄ±n ölümü arkasÄ±ndaki gerçekleri de aydÄ±nlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Son derece önemli bir konu. YakÄ±n tarihimiz açÄ±sÄ±ndan da karanlÄ±k nokta aslÄ±nda. Kobanê ile dayanÄ±ÅŸma eylemlerinin üzerinde yeterince durulamadÄ±. Ve karartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümüz bir süreçti. O dönem yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin arkasÄ±ndaki güç odaklarÄ±nÄ±n mutlaka açÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerekir. Daha güvenli, özgür ve barÄ±ÅŸ dolu bir ülke kurmak istiyorsak, yakÄ±n tarihimizdeki bu cinayet silsilesiyle mutlaka ve mutlaka hesaplaÅŸmak gerekmektedir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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