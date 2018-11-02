DÃ¼ÅŸÃ¼k polarlÄ± pancar ve dÃ¼ÅŸÃ¼k rekolte Ã¼reticinin tadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±

Bursa Ä°negÃ¶lâ€™de pancar hasatÄ±na baÅŸlayan Ã¼reticiler, Ã¼rÃ¼ndeki ÅŸeker oranÄ± ve rekoltenin dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±ndan dolayÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yor.

Bursa’nÄ±n Ä°negöl ilçesinde ÅŸeker üretimi ve hayvancÄ±lÄ±k sektöründe yem olarak kullanÄ±lan stratejik ürün pancarda, hastalÄ±k ve polar düÅŸüklüÄŸü nedeniyle sancÄ±lÄ± hasat baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda ilçede 80- 100 bin ton olarak gerçekleÅŸen rekoltenin bu yÄ±l 35 bin ton olmasÄ± bekleniyor. Pancarda geçen yÄ±llarda 16 olan polar deÄŸerinin bu yÄ±l 10 seviyesine düÅŸmesi de üreticiyi üzdü.

Bursa Ziraat OdalarÄ± Koordinasyon Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Ä°negöl Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Sezai Çelik, kÄ±rsal Kulaca Mahallesi giriÅŸindeki pancar alÄ±m merkezine giderek incelemelerde bulundu. Ä°ncelemelerinin ardÄ±ndan açÄ±klama yapan BaÅŸkan Çelik, “Pancar hasadÄ± baÅŸladÄ±. Bölgemizde geçtiÄŸimiz yÄ±llarda pancar üretimi durmuÅŸtu. Susurluk Åžeker FabrikasÄ±'nÄ±n yeniden üretime baÅŸlamasÄ±yla pancar üretimine aÄŸÄ±rlÄ±k verdik. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda 80-100 bin ton olan rekolte, bu yÄ±l 35 bin ton civarÄ±nda. Pancarda rekolte düÅŸtü, ayrÄ±ca hastalÄ±k da var. AynÄ± zamanda polar deÄŸeri de düÅŸük. Polar, 9-10 (ÅŸeker düzeyi) civarÄ±nda çÄ±kÄ±yor. Tonundan 235 lira kazanmak için polarÄ±n 16 olmasÄ± gerekiyor. PolarÄ±n 10 olmasÄ±yla çiftçimiz ton baÅŸÄ±na ancak 150 lira kazanacak” dedi.

'PANCAR ÜRETÄ°MÄ° BÄ°TER'

Çelik, bu durumun üreticinin önümüzdeki yÄ±l pancar üretiminden kaçmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, “TarÄ±m BakanÄ±mÄ±zla görüÅŸmüÅŸtük. Åžeker fabrikasÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ± için çiftçimizin çalÄ±ÅŸmasÄ± lazÄ±m. HayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da geliÅŸmesi adÄ±na bu fabrikanÄ±n faal olmasÄ± lazÄ±m. Bu konuda devletin tasarrufu olmalÄ±. Karacabey, MustafakemalpaÅŸa, BandÄ±rma, Susurluk, YeniÅŸehir, Manyas adÄ±na söylüyorum bunu. O bölgelerde de durum aynÄ± çünkü. Gerçekten pancar stratejik bir ürün. Sadece ÅŸeker olarak bakmayÄ±n, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da bitmemesi adÄ±na gerekenin yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m” diye konuÅŸtu. (DHA)

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