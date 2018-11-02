YargÄ±tay 12 EylÃ¼l darbecileri hakkÄ±nda verilen kararÄ± bozdu. Ä°HD ve Devrimci 78â€™liler â€˜Darbe 5 generalden ibaret deÄŸilâ€™ dedi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

YargÄ±tay, darbeci genaraller Evren ile Åžahinkaya'nÄ±n ölmeleri nedeniyle davanÄ±n düÅŸmesine dair kararÄ± bozdu. Gündeme generallerin rütbelerin sökülmesi, mal varlÄ±klarÄ±na el konulmasÄ± gelirken, Ä°HD ve Devrimci 78’liler ‘Darbe 5 generalden ibaret deÄŸil’ dedi.

YargÄ±tay 16. Dairesi, 12 Eylül darbesinin baÅŸÄ±ndaki dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve sonrasÄ±nda 7. CumhurbaÅŸkanÄ± seçilen Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri KomutanÄ± emekli Orgeneral Ali Tahsin Åžahinkaya’nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 12 Eylül davasÄ±nda, generallerin ölmesi gerekçesiyle davanÄ±n düÅŸmesi kararÄ±nÄ± bozdu.

Devrimci 78’liler Federasyonu’nun yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz üzerine verilen bozma kararÄ±n, YargÄ±tay baÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± mütalaasÄ±na ve katÄ±lanlarÄ±n temyiz gerekçelerine uygun ÅŸekilde düzenlendiÄŸi görüldü. YargÄ±tay davanÄ±n düÅŸmesi hükmü gerekçesinin 765 SayÄ±lÄ± TCK hükümleri olarak belirtildiÄŸi halde, hüküm fÄ±krasÄ±ndaki 2537 SayÄ±lÄ± TCK ve CMK uyarÄ±nca karar verilmesinin gerekçe ile hüküm arasÄ±nda karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa neden olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Yani darbecilerin ölmesi nedeniyle davanÄ±n düÅŸme gerekçesi eski TCK’ye göre düzenlenirken, hüküm yeni TCK’ye göre verilmiÅŸti.

YargÄ±tay’Ä±n davanÄ±n düÅŸmesi kararÄ±nÄ± bozmasÄ±, darbeci generaller Evren ve Åžahinkaya’nÄ±n rütbelerinin sökülmesi, mezarlarÄ±nÄ±n devlet mezarlÄ±ÄŸÄ±ndan taÅŸÄ±nmasÄ±, mirasçÄ±larÄ±na geçen malvarlÄ±klarÄ±na el konulmasÄ±nÄ± gündeme getirdi. YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren darbeciler hakkÄ±nda görülecek davanÄ±n duruÅŸma tarihi ise 18 Ocak 2019 olarak belirlendi.

‘ZARARLAR TAZMÄ°N EDÄ°LSÄ°N’

Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Esentürk, bugüne kadar halkÄ±n vicdanÄ±nda 12 Eylül’ü yargÄ±lamayÄ± baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ±, ancak YargÄ±tay’Ä±n kararÄ± bozma gerekçesinin taleplerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Esentürk, “Bütün darbecilerin mal varlÄ±klarÄ±na el konulsun, 12 Eylül tazminat fonu kurulsun, mal varlÄ±klarÄ±ndan elde edilen gelir tazminat fonuna aktarÄ±lsÄ±n ve bu fon 12 Eylül’de zarara uÄŸrayan insanlarÄ±n zararÄ±nÄ± tazmin etsin istiyoruz” dedi.

Esentürk, 12 Eylül davasÄ±nÄ±n sadece 5 tane generalden ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, “Bunun iÅŸkencecileri var, alt kademedeki darbeciler var, bunlara yardÄ±m edenler var, danÄ±ÅŸma meclisi üyeleri var. O dönemde özellikle sivil hayata verilen zararlar var. 1983 7 KasÄ±m’Ä±ndan sonra idam edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Yani darbe süreci bugüne kadar devam etti, hâlâ da devam ediyor. Hâlâ yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ve geri dönemeyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. O yüzden darbeyle gerçek anlamda bir yüzleÅŸme olmadÄ±. Biz bu yüzleÅŸmenin de yapÄ±lmasÄ±nÄ±n istiyoruz” diye konuÅŸtu.

‘DARBE MAHKEMELERÄ°NÄ°N KARARLARI DEVAM EDÄ°YOR’

Darbe mahkemelerinin verdiÄŸi kararlara dikkat çeken Esentürk, “YÄ±llarca içeride yatan ve hâlâ Demokles’in kÄ±lÄ±cÄ± gibi üzerimizde sallanan infaz yanma olayÄ± var. Yani ÅŸu an biz en ufak bir suç iÅŸlesek, müebbet alan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z en az 15- 20 yÄ±l daha yatacaklar. 12 Eylül mahkemelerinin verdiÄŸi hukuksuz kararlar hâlâ uygulanÄ±yor. Bizim ana taleplerimizden birisi de 12 Eylül mahkemelerinin verdiÄŸi kararlarÄ±n hepsinin yok sayÄ±lmasÄ±” dedi. 12 Eylül darbecilerinin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan okullar, sokaklar olduÄŸunu söyleyen Esentürk, “Bütün bunlar günlük yaÅŸamÄ±mÄ±zdan sökülüp atÄ±lmadÄ± ve her an karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Bütün iÅŸkence davalarÄ± zaman aÅŸÄ±mÄ± gerekçesiyle düÅŸürüldü” diye konuÅŸtu. Esentürk, “AKP Hükümeti de özellikle bu konuda lehimize karar çÄ±kmasÄ±nÄ± engellemek için bütün mahkemelerde hakimleri, savcÄ±larÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Her mahkemede bir ileri adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hemen önlem olarak hakimleri deÄŸiÅŸtirdiler, heyeti deÄŸiÅŸtirdiler ve yeni gelen heyetler AKP Hükümetinin istediÄŸi doÄŸrultuda kararlar verdi. Bu anlamda YargÄ±tay’Ä±n kararÄ±nÄ± önemsiyoruz” dedi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan da 12 Eylül DavasÄ±’nda kendi isteklerinin en baÅŸÄ±ndan beri insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suçtan bir yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ± olduÄŸunu belirterek, “SanÄ±klar ölmüÅŸ olsa bile anayasal düzeni darbe ile deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. Anayasa Mahkemesinin 7. maddesinin 2. fÄ±krasÄ± aÄŸÄ±r suçlardan bahseder ve bu tarz insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarda zaman aÅŸÄ±mÄ± olmaz. 12 Eylül darbesi insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suçlara zemin oluÅŸturmuÅŸtur. Bu suçu iÅŸleyen darbeciler ise korkunç maddi gelir elde etmiÅŸtir” diye konuÅŸtu. YargÄ±tay’Ä±n bu davayÄ± maddi menfaatler bakÄ±mÄ±ndan bir ÅŸey yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için düÅŸürdüÄŸünü belirten TürkdoÄŸan, “Bu kiÅŸiler er statüsüne düÅŸürüldü ama darbe yapan kiÅŸiler darbeden sonra ne kadar kazanç saÄŸladÄ± asÄ±l mesele bu, yoksa emekli maaÅŸÄ± alÄ±p almamasÄ± deÄŸildir” dedi.

YargÄ±tay 12 EylÃ¼l darbecileri hakkÄ±nda verilen kararÄ± bozdu

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