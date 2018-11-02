Urfa'da gÄ±da zehirlenmesi: 60 Ã¶ÄŸrenci hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Urfa'da gÄ±da zehirlenmesi belirtileriyle yaklaÅŸÄ±k 60 Ã¶ÄŸrenci hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Urfa Merkez Karaköprü ilçesi Åžehit Abdulselam Halat Ortaokulunda eÄŸitim gören öÄŸrencilerin içtikleri çorbanÄ±n ardÄ±ndan baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle okul yöneticilerine baÅŸvurmalarÄ± üzerine okula 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

ÖÄŸrenciler saÄŸlÄ±k ekipleri eÅŸliÄŸinde ambulanslar ve özel araçlarla kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bu arada, öÄŸrenci velileri de okula gelerek çocuklarÄ±yla ilgili yetkililerden bilgi aldÄ±.

‘ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N SAÄžLIK DURUMU Ä°YÄ°’

Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Åžerafettin Turan, öÄŸrencilerinin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirtti. ÖÄŸrencilerin içtikleri çorbadan rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Turan, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Sabah ilçe belediyesinin daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± çorbadan içen öÄŸrencilerimiz rahatsÄ±zlanmÄ±ÅŸ, mide bulantÄ±sÄ± ve kusma olmuÅŸ. Okul idaremiz hemen olaya müdahil olmuÅŸ ve çocuklarÄ± hastaneye kaldÄ±rmÄ±ÅŸ. GÄ±da zehirlenmesinden ÅŸüpheleniliyor. Çorbadan numuneler alÄ±ndÄ±, tahlil yapÄ±lÄ±yor. Herhangi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve ciddi bir problem yok. Åžu anda hastanede yatan öÄŸrenci sayÄ±mÄ±z 4-5, diÄŸerleri taburcu edildi. YatanlarÄ±n da hayati tehlikesi yok, sadece mide bulantÄ±sÄ±ndan dolayÄ± serum takÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Ä°lçe müdürümüz ve diÄŸer görevlilerimiz yanlarÄ±nda. Onlar da birkaç saat sonra taburcu edilecek.” (Urfa/AA)

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