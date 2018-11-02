Ä°zmir tarÄ±m mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ zeytinlikleri gÃ¶remedi

TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Seferihisar'da ormanlÄ±k alanda aÃ§Ä±lmak istenen mermer ocaÄŸÄ± iÃ§in zeytinlikleri gÃ¶rmezden geldi.

Metehan UD

Ä°zmir

Seferihisar'da ormanlÄ±k alan üzerine açÄ±lmak istenen mermer ocaÄŸÄ± için Ä°zmir ValiliÄŸi 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ± verirken, Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MüdürlüÄŸü parselin etrafÄ±ndaki zeytinlikleri görmeyerek 'ocak sakÄ±ncalÄ± deÄŸil' dedi.

Ä°zmir ValiliÄŸi bir mermer ocaÄŸÄ±nÄ± daha 'çevresel etki deÄŸerlendirme' sürecinden muaf tuttu. Ä°zmir'in Seferihisar ilçesindeki PayamlÄ± ve Çamtepe köyleri ile KarabaÄŸlar'Ä±n KavacÄ±k köyleri arasÄ±ndaki kÄ±rsal alanda açÄ±lmak istenen 'Mermer OcaÄŸÄ± ve Mermer Kesme-Ä°ÅŸleme-Sayalama Tesisi Projesi' için verilen proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nÄ± inceleyen valilik 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ± verdi.

980 bin liralÄ±k proje kapsamÄ±nda yÄ±llÄ±k 50 bin metre küp mermer çÄ±karÄ±lmasÄ± hedefleniyor. 6,57 hektarlÄ±k ÇED alanÄ± Ä°zmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÄ±na göre orman alanlÄ±k alanlarda kalÄ±yor. Dosyada proje için belirlenmiÅŸ bir süre bulunmuyor. Proje alanÄ±na en yakÄ±n konut ise bir buçuk kilometre ötedeki Çamtepe köylerine ait binalar. Saatte 30 kilograma yakÄ±n toz ise havaya karÄ±ÅŸacak. Proje sahasÄ± meÅŸe aÄŸaçlarÄ± bulunurken raporda aÄŸaçlar 'bozuk meÅŸe vasÄ±flÄ± aÄŸaçlar' tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ. AyrÄ±ca proje dosyasÄ±nda ne kadar aÄŸaç kesileceÄŸine dair bilgi verilmemiÅŸ.

TARIM Ä°L MÜDÜRLÜÄžÜNE GÖRE ETRAFTA ZEYTÄ°NLÄ°K YOK

Proje dosyasÄ±nda dikkat çeken bir ayrÄ±ntÄ± ise Ä°zmir Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MüdürlüÄŸü'nün görüÅŸ yazÄ±sÄ±. YazÄ±da "Söz konusu alanÄ±n ve çevresinin MüdürlüÄŸümüz teknik elemanlarÄ±nca incelenmesi neticesinde mermer ocaÄŸÄ± ve mermer kesme, iÅŸleme ve sayalama tesisi kurulmak istenen alanÄ±n çevresinde 3 kilometre mesafede zeytinlik alan tespit edilmemiÅŸtir. Bu nedenle 3573 sayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 20. Maddesi (DeÄŸiÅŸik: 28.02.1995-4086/5) açÄ±sÄ±ndan söz konusu alanda mermer ocaÄŸÄ± ve mermer kesme, iÅŸleme ve sayalama tesisi kurulmasÄ±nda sakÄ±nca bulunmamaktadÄ±r" deniliyor.

TAPUDAKÄ° KAYITLAR AKSÄ°NÄ° SÖYLÜYOR

Ancak Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸü'nün verileri, Ä°zmir Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MüdürlüÄŸü'nün görüÅŸ yazÄ±sÄ±nÄ± hatalÄ± olduÄŸunu ortaya koyuyor. Parsel Sorgulama Sitesinden (parselsorgu.tkgm.gov.tr) yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalara göre ocaÄŸÄ±n açÄ±lmak istendiÄŸi 129 Ada 1 Parselin etrafÄ±ndaki pek çok parsel kayÄ±tlarda 'zeytinlik ' olarak yer alÄ±yor. En yakÄ±n zeytinliÄŸin mesafesi 400 metre uzaklÄ±kta.

ÜZÜM BAÄžLARI DA TEHLÄ°KEDE

Proje zeytinlikler kadar etraftaki üzüm baÄŸlarÄ±nÄ±n da geleceÄŸini tehlikeye atÄ±yor. AçÄ±lmak istenen ocaktan çÄ±kacak malzeme dolu kamyonlar Konak KavacÄ±k asfalt yolunu kullanarak ÅŸehir merkezine gidecek. KarabaÄŸlar ilçesine baÄŸlÄ± KavacÄ±k Köyü üzüm festivali ile biliniyor.

KÖYLÜLER Ä°PTALÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°MZA TOPLUYOR

Çamtepe Köyü MuhtarÄ± Halil Dikmen ise geçim kaynaklarÄ± olan zeytinliklerin ve üzüm baÄŸlarÄ±nÄ±n ocaktan etkileneceÄŸini belirterek ÇED kararÄ±nÄ±n iptal edilmesi için imza topladÄ±klarÄ±nÄ±n bilgisini verdi.

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