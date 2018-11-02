IÅžÄ°D sanÄ±klarÄ± birbirini suÃ§ladÄ±, duruÅŸma ertelendi

Konyaâ€™daki IÅžÄ°D davasÄ±nda sanÄ±klar yine birbirini suÃ§ladÄ±, duruÅŸma ertelendi.

Konya’da bir villada kaldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen IÅžÄ°D üyelerine yönelik operasyonda 5 IÅžÄ°D’linin öldürülmesinin ardÄ±ndan olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ileri sürülen 9'u tutuklu 10 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Daha önce 'etkin piÅŸmanlÄ±k' yasasÄ±ndan faydalanÄ±p, itirafçÄ± olan Mehmet Akif Kök, "Ben kimseye iftira atmadÄ±m. Samimi olarak örgüt adÄ±na tüm bildiklerimi itiraf ettim. Hem Konya içinde hem de dÄ±ÅŸÄ±ndaki örgüt üyeleri hakkÄ±nda tüm bildilerimi anlattÄ±m. Ben bu örgüte biat etmedim. Ä°ÅŸlediÄŸim suçtan dolayÄ± piÅŸmanÄ±m.” dedi.

DHA'nÄ±n haberine göre Tutuklu sanÄ±klar Mehmet Akif Kök'ün kendilerine iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, suçsuz yere cezaevinde bulunduklarÄ±nÄ± savunarak tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanÄ±k ve avukatlarÄ±nÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸmayÄ± erteledi.

NE OLMUÅžTU?

Konya Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, 12 Temmuz 2017'de, IÅžÄ°D’in hücre evi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± villaya operasyon düzenledi. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 5 IÅžÄ°D üyesi öldürüldü. Villada yapÄ±lan aramada; 5 kalaÅŸnikof silah ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlÄ± bomba yeleÄŸi ve canlÄ± bomba yeleÄŸi için 12 kalÄ±p halinde hazÄ±rlanan 4 kilo TNT patlayÄ±cÄ± ve fünye ele geçirildi. Öldürülen IÅžÄ°D’lilerin, IÅžÄ°D’in Suriye'deki kamplarÄ±nda eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± ve 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için olaydan kÄ±sa süre önce Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±klarÄ± belirtildi. Ölü ele geçirilen Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalÄ±p halinde hazÄ±rlanan 4 kilo TNT patlayÄ±cÄ±yÄ± canlÄ± bomba yeleÄŸine yerleÅŸtirmek üzereyken öldürüldüÄŸü açÄ±klandÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan operasyonla öldürülen IÅžÄ°D’lilerle baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu gerekçesiyle 10 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 7'si tutuklandÄ±. Dava sürecinde 2 kiÅŸinin daha tutuklanmasÄ± üzerine tutuklu sayÄ±sÄ± 9'a yükseldi.

SORGUDA ‘BU DAVA Ä°ÇÄ°N KENDÄ°MÄ° PATLATIRIM’ DEDÄ°

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 26 Ekim'de IÅžÄ°D üyesi olduÄŸu ve 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± öncesi eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürülen kiÅŸilerin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduÄŸu iddia edilen 1'i kadÄ±n, 6 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Emniyette sorguya alÄ±nan ÅŸüphelilerden Ö.G.'nin cezaevi firarilerini örgüt evlerinde sakladÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'ye göndermek üzere hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. Ö.G'nin sorgusunda "Bu dava için kendimi bile patlatÄ±rÄ±m" dediÄŸi belirtildi.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen ÅŸüphelilerden Ö.G,'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±, 3 kiÅŸi ise adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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