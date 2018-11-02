MuÅŸâ€™ta hepatit A korkusu: 28 Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

MuÅŸâ€™ta Kepenek KÃ¶yÃ¼ Ä°lkokulu'nde rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 28 Ã¶ÄŸrencide hepatit A virÃ¼sÃ¼ tespit edildi.

MuÅŸ'ta hepatit A virüsü bulaÅŸan 28 öÄŸrenci hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Merkeze baÄŸlÄ± Kepenek Köyü Ä°lkokulu'nda rahatsÄ±zlanan öÄŸrenciler MuÅŸ Devlet Hastanesi'ne baÅŸvurdu. Burada ve okulda yapÄ±lan tetkiklerde 28 öÄŸrencide hepatit A virüsü tespit edildi.

SaÄŸlÄ±k ekipleri köy okuluna giderek incelenmek üzere içme suyundan numune aldÄ±. MuÅŸ Toplum SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde görevli Dr. Berivan Güner, okuldaki incelemesinin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bu virüsün aÄŸÄ±z ve dÄ±ÅŸkÄ± yoluyla bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n genellikle sosyoekonomik durumu kötü ülkelerde görüldüÄŸünü anlatan Güner, “HastalÄ±k sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda daha fazla artÄ±ÅŸ gösteriyor. BulaÅŸmasÄ±nÄ±n önlenmesinde asÄ±l konu hijyen, gÄ±dalarÄ±n temiz suyla yÄ±kanmasÄ±, tuvalet alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±. Hepatit A'nÄ±n belirli bir tedavisi yok. Geçirdikten sonra ömür boyu baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k bÄ±rakan bir hastalÄ±k” dedi.

Güner, köyde çocuklarÄ±n ve ailelerinin hastalÄ±k nedeniyle tedirginlik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Tahlil yapmak için okuldan su aldÄ±k” diye konuÅŸtu.

Okulda inceleme yapan Ä°l Milli EÄŸitim Müdür Vekili Metin Aksu ise hepatit A tespitinin kendilerine yazÄ±lÄ± bildirilmesinin ardÄ±ndan hemen Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü ile irtibata geçtiklerini ifade etti.

SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸünün hemen okula ekip göndererek tüm sÄ±nÄ±flarda saÄŸlÄ±k taramasÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Aksu, “Hastanede yatan öÄŸrencilerimiz var ama durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu haberini aldÄ±k. Bu konuda SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü ile çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek” dedi.

SaÄŸlÄ±k ekipleri köydeki evlerde de saÄŸlÄ±k taramasÄ± gerçekleÅŸtirdi. (MuÅŸ/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 15:21

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