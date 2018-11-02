Son 3 yÄ±lda 14 bin 373 organ nakli gerÃ§ekleÅŸtirildi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de son 3 ayda 14 bin 373 organ ve doku nakli gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Türkiye Organ Nakli VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Eyüp Kahveci, son 3 yÄ±lda 14 bin 373 nakil yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kahveci, kiÈ™inin tÄ±bben yaÈ™amÄ± sona erdikten sonra doku ve organlarÄ±nÄ±n baÅŸka hastalarÄ±n tedavisi için kullanÄ±lmasÄ±na izin vermesinin ‘organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±’ olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Organ ve Doku AlÄ±nmasÄ±, SaklanmasÄ± ve Nakli HakkÄ±nda Kanun'a göre, 18 yaÈ™Ä±ndan büyük ve akli dengesi yerinde olan herkesin organlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± veya bir bölümünü baÄŸÄ±ÅŸlayabileceÄŸini belirten Eyüp Kahveci, organ naklinin canlÄ±dan ve kadavradan olmak üzere iki ÅŸekilde yapÄ±labildiÄŸini aktardÄ±.

SaÄŸlÄ±klÄ± bir kiÅŸinin hayattayken bazÄ± organlarÄ±nÄ±n kendi rÄ±zasÄ±yla baÅŸka bir kiÅŸiye nakledilmesiyle mümkün olan canlÄ±dan organ naklinin böbrek ve karaciÄŸer için geçerli olduÄŸuna dikkati çeken VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Kahveci, beyin ölümü gerçekleÅŸmiÅŸ kiÅŸinin organlarÄ±nÄ±n alÄ±narak ihtiyacÄ± olan bir kiÅŸiye nakledilmesiyle yapÄ±lan kadavradan organ naklinin ise böbrek, karaciÄŸer, pankreas, kalp, kalp kapaklarÄ±, kornea, yüz, el, kol ve bacaklar için geçerli olduÄŸunu anlattÄ±.

Beyin ölümü ile bitkisel hayatÄ±n birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Kahveci, “Beyin ölümü gerçekleÅŸmiÅŸ kiÅŸi kendi kendine nefes alamaz, tekrar hayata dönme ÅŸansÄ± yoktur. Bu kiÅŸinin organlarÄ± 24-36 saat içinde fonksiyonlarÄ±nÄ± yitirir. Solunumu ancak makine yardÄ±mÄ± ile yapabilir. Kalp dÄ±ÅŸarÄ±dan verilen desteklerle, ilaçlarla atmaya devam eder. Tüm desteklere raÄŸmen 24-36 saat içinde kalp, akciÄŸer gibi diÄŸer organlar fonksiyonlarÄ±nÄ± kaybeder” bilgisini verdi.

Bitkisel hayattaki kiÅŸinin kendi kendine solunum yapabildiÄŸini, nadiren de olsa bu kiÅŸilerin aylar ya da yÄ±llar sonra iyileÅŸebildiÄŸini ifade eden Eyüp Kahveci, beyin ölümü tespiti yapÄ±lan kiÅŸinin ise tÄ±bben ‘ölü’ olarak kabul edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

TOPLAM 25 BÄ°N 808 KÄ°ÅžÄ° BEKLEME LÄ°STELERÄ°NDE

VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Kahveci, Türkiye'de böbrek, karaciÄŸer, kalp, akciÄŸer, pankreas ve ince baÄŸÄ±rsak ile kalp kapaÄŸÄ±, kornea, kemik iliÄŸi, deri, yüz, el, kol ve bacak naklinin yapÄ±labildiÄŸini anlattÄ±.

Beyin ölümü tanÄ±sÄ±nÄ±n konulabilmesi için birtakÄ±m klinik ön koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Kahveci, “TÄ±bbi ölümün gerçekleÅŸtiÄŸinde, biri nörolog veya nöroÅŸirurjiyen, biri de anesteziyoloji ve reanimasyon veya yoÄŸun bakÄ±m uzmanÄ±ndan oluÅŸan iki hekim tarafÄ±ndan kanÄ±ta dayalÄ± tÄ±p kurallarÄ±na uygun olarak oy birliÄŸi ile karar verilir” diye konuÅŸtu.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, 2016'da 3 bin 637'i canlÄ±dan, 1269'u kadavradan olmak üzere 4 bin 906 nakil yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eyüp Kahveci, “22 akciÄŸer, 3 bin 414 böbrek, 5 ince baÄŸÄ±rsak, 68 kalp, 1391 karaciÄŸer ve 6 pankreas nakli yapÄ±ldÄ±” dedi.

Geçen yÄ±l 3 bin 736'sÄ± canlÄ±dan, 1172'si kadavradan olmak üzere 4 bin 908 nakil gerçekleÅŸtirildiÄŸini anlatan Kahveci, ÅŸu verileri paylaÅŸtÄ±:

“2017 yÄ±lÄ±nda 42 akciÄŸer, 3 bin 342 böbrek, 76 kalp, 1446 karaciÄŸer ve 2 ince baÄŸÄ±rsak nakli yapÄ±ldÄ±. Bu yÄ±l KasÄ±m ayÄ±na kadar ise 3 bin 511'i canlÄ±dan ve 1048'i kadavradan olmak üzere 4 bin 559 nakil gerçekleÅŸtirildi. Bu nakiller içinde 37 akciÄŸer, 3 bin 156 böbrek, 72 kalp, 1291 karaciÄŸer ve 3 pankreas ameliyatÄ± yapÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca, 9 Åžubat 1994'ten KasÄ±m 2018'e kadar 63 kiÅŸi akciÄŸer, 22 bin 350 kiÅŸi böbrek, 5 kiÅŸi ince baÄŸÄ±rsak, 1061 kiÅŸi kalp, 4 kiÅŸi kalp kapaÄŸÄ±, 2 bin 135 kiÅŸi karaciÄŸer, 284 kiÅŸi pankreas olmak üzere 25 bin 808 kiÅŸi bekleme listelerinde yer alÄ±yor.”

Eyüp Kahveci, organ naklinde en önemli unsurlardan birinin de zaman olduÄŸuna dikkati çekerek, organÄ±n uygun koÅŸullarda ve en kÄ±sa sürede nakil yapÄ±lacak merkeze ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hayati öneme sahip olduÄŸunu vurguladÄ±. (AA)

Ä°nfografik: AA

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