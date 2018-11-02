CHP: AKPâ€™liler bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri haber olmasÄ±n istiyor

CHP Ankara Milletvekili BÃ¼lent KuÅŸoÄŸlu: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sisteminin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi halktan bilgi saklamak

CHP Ankara Milletvekili Bülent KuÅŸoÄŸlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun CHP’li üyeleriyle birlikte Mecliste basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek, 2019 bütçe görüÅŸmelerine iliÅŸkin eleÅŸtirilerde bulundu. Bütçe görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda bakanlarÄ±n, milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamasÄ± gerektiÄŸini belirten KuÅŸoÄŸlu, bakanlarÄ±n sorularÄ± yanÄ±tlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KuÅŸoÄŸlu, “Mümkün olduÄŸunca bütçe görüÅŸmelerinin medyada yer almamasÄ±nÄ±, kamuoyu tarafÄ±ndan bilinmemesini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi.

YENÄ° SÄ°STEMÄ°N ÖZELLÄ°ÄžÄ°: HALKTAN BÄ°LGÄ° SAKLAMA

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin en önemli özelliÄŸinin bilgi saklama ve kapalÄ±lÄ±k olduÄŸunu ifade eden KuÅŸoÄŸlu, “VarlÄ±k Fonu’na iliÅŸkin denetim raporlarÄ±nÄ±n görüÅŸüleceÄŸi toplantÄ±nÄ±n kamuoyuna açÄ±k yapÄ±lmasÄ± gerekirken, tutanak tutulmadan basÄ±na kapalÄ± olarak yapÄ±lmak istendiÄŸini; daha sonra ise söz konusu toplantÄ±nÄ±n, bütçe görüÅŸmelerinden sonra yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini” söyledi.

Bütçede özellikle Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçesine iliÅŸkin ödenek verilerinin saklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KuÅŸoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: “Kamu-özel iÅŸ birliÄŸi çerçevesindeki anlaÅŸmalara göre gerçekleÅŸen ödemelerin ne kadar olduÄŸunu bulamadÄ±k hala. Geçen yÄ±l 6,2 milyar liralÄ±k ödenek konulmuÅŸtu, 2019 yÄ±lÄ± için ne kadar ödenek var bilemiyoruz. SayÄ±n Bakana birkaç kez sormamÄ±za raÄŸmen öÄŸrenemedik. Kamu-özel iÅŸ birliÄŸi çerçevesinde yapÄ±lan hatalar, sÄ±kÄ±ntÄ±lar söz konusu. UlaÅŸtÄ±rma, enerji ve saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ± için, lüzumsuz yatÄ±rÄ±mlarÄ±n bütçeye yük olmasÄ±nÄ± özellikle iktidar göstermek istemiyor.”

SORULAR YANITLANMIYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüÅŸmeleri yapÄ±lÄ±rken bakanlara, milletvekilerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamasÄ± için süre tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KuÅŸoÄŸlu, “45 dakika-1 saatlik süre içerisinde kendi propagandalarÄ±nÄ± yapÄ±yorlar, sorularÄ±mÄ±za, yorumlarÄ±mÄ±za cevap vermiyorlar. Birkaç göstermelik soruya cevap verir gibi yaptÄ±ktan sonra 'YazÄ±lÄ± cevap vereceÄŸiz' deyip geçiÅŸtiriyorlar. Mümkün olduÄŸunca bütçe görüÅŸmelerinin medyada yer almamasÄ±nÄ±, kamuoyu tarafÄ±ndan bilinmemesini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 15:05

www.evrensel.net