Ä°zole yaÅŸam: Ne 15 Temmuzâ€™u biliyorlar, ne de ErdoÄŸanâ€™Ä± tanÄ±yorlarÂ 

Dersim- BingÃ¶l ve Erzincan sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n kesiÅŸtiÄŸi, 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± HoÅŸan DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesinde yaÅŸayan TaÅŸer ailesi toplumdan izole yaÅŸÄ±yor.

Ferit DEMÄ°R

Dersim- Bingöl ve Erzincan sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n kesiÅŸtiÄŸi, 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± HoÅŸan DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine yakÄ±n yamaçtaki maÄŸara gibi evde kabile olarak yaÅŸayan ailenin öyküsü, hayrete düÅŸürüyor. Hüseyin TeÅŸar (80), eÅŸi Emine (78) ve 5 çocuÄŸuyla ilkel ÅŸartlarda yaÅŸÄ±yor.

* TeÅŸar ailesinde hiçbir fert okula gitmiyor, teknolojiyi bilmiyor.

* Çocuklar iletiÅŸim kuramadÄ±klarÄ± için konuÅŸma yetilerini kaybedip, kendi aralarÄ±nda geliÅŸtirdikleri iÅŸaret diliyle anlaÅŸabiliyor

* Aile ilk kez yabancÄ± olarak kendilerini haber yapmaya gelen gazetecileri gördü.

* Aile fertleri, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden habersiz, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu da bilmiyor.

* Para kullanmÄ±yorlar.

* Seçimlerde oy kullanmÄ±yor ve hiç nüfus sayÄ±mÄ±na girmemiÅŸler.

* Bu durumdan ÅŸikayetçiler: Bu ÅŸartlarda yaÅŸamak artÄ±k çok zor. ArtÄ±k yaÅŸamaya gücümüz yok. Dayanma gücümüz kalmadÄ±. Ne olur bize birileri yardÄ±m etsin.

DAÄžCILAR KEÅžFETTÄ°

HoÅŸan DaÄŸÄ±, Aleviler için kutsal sayÄ±lan daÄŸ olarak biliniyor. DaÄŸdaki maÄŸaraya benzer yapÄ±yÄ± ev olarak kullanÄ±lan TeÅŸar ailesi, 80 yÄ±ldÄ±r yaÅŸamlarÄ±nÄ± kabile gibi burada sürdürüyor. Hüseyin TeÅŸar, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸara gibi evin, dedelerinin döneminden kendilerine kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 300 yÄ±ldÄ±r burada yaÅŸamÄ±n sürdüÄŸünü belirterek, mekanlarÄ±nÄ± terk etmemekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± söyledi. Bölgede gezi yapan daÄŸcÄ±lar Ä°smail AteÅŸ ve Haydar Çetinkaya'nÄ±n, TeÅŸar ailesinin 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± daÄŸda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edip, gördüklerini gazetecilerle paylaÅŸmasÄ± üzerine ailenin varlÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Gazeteciler, Erzincan'Ä±n Tercan ilçesine baÄŸlÄ± KonarlÄ± köyündeki HoÅŸan DaÄŸÄ±'nda yaÅŸayan TeÅŸar ailesiyle görüÅŸebilmek için daÄŸcÄ±larla çÄ±ktÄ±klarÄ± yolculukta 3 saat araçla gidip, 2 saat de yürüdü.

ÇOCUKLAR OKULA GÄ°TMÄ°YOR, TEKNOLOJÄ°YÄ° BÄ°LMÄ°YOR

FotoÄŸraf: DHA

Gazetecileri karÅŸÄ±sÄ±nda görünce ÅŸaÅŸÄ±ran Hüseyin TeÅŸar, görüÅŸmeyi ikna sonucu kabul ederken, burada neden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. TeÅŸar, dedelerinin de burada yaÅŸamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve HoÅŸan DaÄŸÄ±'nÄ±n Aleviler için kutsal olmasÄ± nedeniyle yaÅŸamlarÄ±nÄ± burada sürdürdüklerini söyledi. Hüseyin TeÅŸar, 50 yÄ±l önce Emine TaÅŸar ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸarada evlendiÄŸini anlattÄ±. TeÅŸar; 10 çocuÄŸunun olduÄŸunu, küçük yaÅŸlardaki Sezgin, Dogan, Mülkinaz, Cevahir, Yazgül adlÄ± 5 çocuÄŸunun 30 yÄ±l önce hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerce alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerinden bir daha haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. EÅŸi Emine, çocuklarÄ± Ayten (30), Hüsniye (32), Sis Ali (28), Metin (35) ve Zeynep (37) ile birlikte burada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hüseyin TeÅŸar, çocuklarÄ±nÄ±n okula gitmediÄŸini, teknolojinin ne olduÄŸunu bilmediklerini anlattÄ±.

'BUGÜNE KADAR DEVLETLE HÄ°Ç GÖRÜÅžMEDÄ°K'

YaÅŸadÄ±klarÄ± 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± HoÅŸan DaÄŸÄ±'nda geçimlerini sadece besledikleri hayvanlarla saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren TeÅŸar, "Biz ÅŸimdiye kadar hiçbir devlet yetkilisiyle ne konuÅŸtuk ne görüÅŸtük. Bu ev dedemizden bize kalmÄ±ÅŸ 300 yÄ±llÄ±k bir ev. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ev artÄ±k özelliÄŸini yitirmiÅŸ, yÄ±kÄ±lmaya yüz tutmuÅŸ, taÅŸlar artÄ±k birbirinin üzerinde duramaz hale gelmiÅŸ. Devlet bize bir ev yapsÄ±n burada. Biz yÄ±llardÄ±r ilkel ÅŸekilde yaÅŸÄ±yoruz. Suyumuzu dÄ±ÅŸarÄ±dan taÅŸÄ±yarak, getiriyoruz; yolumuz yok, elektrik yok. Televizyon nedir, bilmeyiz; hiçbir ÅŸeyimiz yok. BuzdolabÄ± yok. YakÄ±n köylere arada da olsa belki uÄŸruyoruz. BakÄ±yoruz; herkesin evi çatÄ±sÄ±, suyu, eve gelmiÅŸ, elektrik var, televizyon var. Bizde hiçbir ÅŸey yok. ÇocuklarÄ±m okuma- yazma bilmiyorlar. Türkçe konuÅŸmayÄ± öÄŸrenemediler. 5 çocuÄŸum 30 yÄ±l önce birileri tarafÄ±ndan götürüldü. Hiç birinden haber alamÄ±yorum; öldüler mi, yaÅŸÄ±yorlar m?" dedi.

Ä°HTÄ°YAÇLARINI PARAYLA GÄ°DERMÄ°YORLAR

FotoÄŸraf: DHA

TeÅŸar ailesinin fertleri, yÄ±llarca yaÅŸadÄ±klarÄ± HoÅŸan DaÄŸÄ±'nda parayla alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmadÄ±klarÄ±nÄ±, ihtiyaçlarÄ±nÄ± maÄŸara evlerinde besledikleri keçi, koyun, tavuk gibi hayvanlarÄ± komÅŸu köylere götürüp, deÄŸiÅŸ- tokuÅŸ yöntemiyle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Teknolojiden tamamen uzak olan aile fertleri, Türkiye'de yaÅŸanan olaylardan haberdar olmazken, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden de haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Evde yaÅŸayan çocuklar, Türkiye'de iktidarÄ±n ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu bilmezken, toz ve çamur içinde yaÅŸayan ailenin en büyük kÄ±zÄ± Zeynep, ekmek yapmayÄ± öÄŸrendiÄŸi için evin ekmek ihtiyacÄ±nÄ± kurduÄŸu sacÄ±n üzerinde karÅŸÄ±lÄ±yor. Yemek yapmayÄ± bilmeyen aile fertleri; soÄŸan, patates, yaÄŸ ve çökelek dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir gÄ±da almazken, zaman zaman besledikleri hayvanlarÄ± keserek, et yediklerini belirtti.

KÖYDE GÖRDÜÄžÜ GÜNEÅž PANELÄ°NÄ° EVE YERLEÅžTÄ°RDÄ°

Evde teknolojik alet olarak ise yalnÄ±zca güneÅŸ enerjisi paneli bulunuyor. Ailenin Türkçe bilen tek çocuÄŸu Metin TeÅŸar, 10 kilometre uzaklÄ±ktaki KonarlÄ± köyünde gördüÄŸü güneÅŸ enerjisi panelinin ne iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± köylülere sorup, öÄŸrendiÄŸini bunun üzerine köy sakinlerinden de yardÄ±m alarak, kendi evlerine bunu kurduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. DüÅŸük kapasiteli bu sistemle evlerinin 2 odasÄ±nÄ± kÄ±smen aydÄ±nlatan aile fertleri, enerjiyi sadece 6 ay kullanabildiklerini söyledi.

SEÇÄ°MLERDE OY KULLANMADILAR

TeÅŸar ailesinin fertleri, bugüne kadar seçimlerde oy kullanmadÄ±klarÄ±nÄ±, hiçbir nüfus sayÄ±mÄ±na da dahil olmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Okuryazar olmayan TeÅŸar ailesi üyeleri, ilk kez yabancÄ± olarak kendilerini haber yapmaya gelen gazetecileri gördüklerini söyledi. Evlerine gelen gazetecileri fark eden 3 kÄ±zÄ±n da korkudan saklandÄ±klarÄ± görüldü.

'HAYVAN DIÅžINDA BAÅžKA CANLI GÖRMÜYORUZ'

FotoÄŸraf: DHA

Ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilkel hayatÄ± anlatan Metin TeÅŸar, hayvanlar dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka canlÄ± görmediklerini belirterek, devletin kendilerini artÄ±k görmesi gerektiÄŸini söyledi. TeÅŸar, "Biz burada çok zor ÅŸartlarda yaÅŸÄ±yoruz. Biz burada sadece hayvanlarÄ±mÄ±z ile birlikte yaÅŸÄ±yoruz, baÅŸka canlÄ± göremiyoruz bile. Bu ÅŸartlarda yaÅŸamak çok zor. VicdanÄ± olan, bize bir el atsÄ±n, bize bir yardÄ±m etsin. Bu ÅŸartlarda yaÅŸamak artÄ±k çok zor. ArtÄ±k yaÅŸamaya gücümüz yok. Dayanma gücümüz kalmadÄ±. Ne olur bize birileri yardÄ±m etsin" dedi.

'2 BÄ°N 500 RAKIMLI DAÄžDA YAÅžAM OLABÄ°LECEÄžÄ°NE Ä°HTÄ°MAL VEREMEDÄ°K'

TeÅŸar ailesini düzenledikleri daÄŸ gezisinde keÅŸfettiklerini anlatan daÄŸcÄ± Ä°smail AteÅŸ, 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± daÄŸda yaÅŸamÄ±n çok zor olacaÄŸÄ± düÅŸüncesiyle ilk önce maÄŸara gibi evde kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüklerini söyledi. TeÅŸar ailesini görünce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlatan AteÅŸ, "Tunceli ve Türkiye'nin her yerinde daÄŸcÄ±lÄ±k faaliyeti yapÄ±yoruz. ArkadaÅŸÄ±m Haydar Çetinkaya ile birlikte HoÅŸan DaÄŸÄ±'na tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaparken, buradan tesadüfen geçtik. Evi görünce burada yaÅŸamanÄ±n olabileceÄŸine ihtimal vermedik. Çünkü en yakÄ±n yerleÅŸim birimi kilometrelerce uzakta ve bu rakÄ±mda 2 bin 500 rakÄ±mda insanlarÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ±na ihtimal vermedik. TÄ±rmanÄ±ÅŸ sonrasÄ± eve geldik, insanlarÄ± gördük. Bizi gördükleri gibi kaçtÄ±lar. Zazaca konuÅŸarak, aile ile irtibat kurduk. YaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ± görünce çok etkilendik. Çok ilkel koÅŸullarda yaÅŸÄ±yorlar. Hiç insan yüzü görmemiÅŸler. Adeta maÄŸara devrinde yaÅŸÄ±yorlar. Birilerinin bu aileye destek olmasÄ± gerekiyordu. Gazeteci arkadaÅŸlarla görüÅŸüp, bu durumun duyurulmasÄ±nÄ±, birilerinin bu insanlara yardÄ±m etmesini saÄŸlamak için bir çaba içine girdik. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu rakÄ±mda insan yaÅŸayamaz" diye konuÅŸtu. (DHA)

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