Gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ ErdoÄŸanâ€™Ä±n duruÅŸmasÄ± ertelendi

Gazeteci Ã‡aÄŸdaÅŸ ErdoÄŸanâ€™Ä±n, 'Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi' ve 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Gazeteci ve Foto Muhabiri ÇaÄŸdaÅŸ ErdoÄŸan’Ä±n, “örgüt üyeliÄŸi” ve “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± görüldü.

Ä°stanbul 33. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ±na ÇaÄŸdaÅŸ ErdoÄŸan katÄ±lmadÄ±.

ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ± Ergin Cinmen’in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmayÄ±, Ä°ngiltere-Galler Barosu Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu’ndan gözlemci Michael Ivers da izledi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Muhammede Zafer Terzi, Cinmen’e, duruÅŸmadan vareste tuttuÄŸu ErdoÄŸan’Ä±n nerede olduÄŸunu sordu. Cinmen’in, ErdoÄŸan’Ä±n vareste tutulduÄŸunu hatÄ±rlatmasÄ± üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Terzi, “Buralarda mÄ± yani?” diye sordu. Cinmen de, “Buralarda, önümüzdeki celse hazÄ±r ederiz” dedi.

Gelen belgelerin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±, ErdoÄŸan’a ait dijital materyallerin teknik inceleme sonuçlarÄ±nÄ±n ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ±lan müzekkerenin sonucunun beklenmesini talep etti. Avukat Cinmen de bu aÅŸamada bir talepleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etti. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, dijital materyallerin teknik inceleme sonuçlarÄ±nÄ±n ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ±lan müzekkerenin sonucunun beklenmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± 26 Mart saat 10.00’a erteledi.

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