Aile hekimleri: SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±nÄ±n sadece adÄ± doÄŸru

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, AKPâ€™nin meclise sunduÄŸu saÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin kanun teklifini eleÅŸtirdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), AKP’nin meclise sunduÄŸu saÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin kanun teklifini eleÅŸtirdi.

AHEF BaÅŸkanÄ± Dr. Åženol Atakan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Görevi baÅŸÄ±nda bir polise, bir hakime ya da herhangi bir kamu görevlisine ÅŸiddet uygulayan birisi serbest kalabiliyor mu?" diye sorarak “Ama Aile Hekimine ÅŸiddet uygulayÄ±nca serbest kalÄ±yor. Bu çifte standardÄ±n bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n acilen düzeltilmesi lazÄ±m” dedi.

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Söz konusu yasa teklifinin hekimlerin taleplerini sadece isim olarak karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AHEF BaÅŸkanÄ± Dr. Atakan, “Bu yasanÄ±n ismi doÄŸru ama içeriÄŸi yetersiz. ÖrneÄŸin yasa taslaÄŸÄ±nÄ±n 30. maddesi bir bireyin aile hekimini, bireyin isteÄŸi olmaksÄ±zÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸtirme imkanÄ± taÅŸÄ±yor. Bu madde baÅŸtan sona Aile HekimliÄŸinin baÅŸarÄ±sÄ±na ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na vurulmuÅŸ bir darbe olacaktÄ±r” dedi.

Acilen bu yasanÄ±n revize edilerek meclise yeniden sunulmasÄ± gerektiÄŸini berlirten Atakan, “CaydÄ±rÄ±cÄ± nitelikte bir SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ± için AHEF olarak ülkemizdeki 24 bin Aile Hekimi adÄ±na Meclise sunduÄŸumuz yasa teklifimizin dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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