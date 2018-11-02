TaÅŸ ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± hukuk mÃ¼cadelesi

Ä°zmir'de Ã‡atalkaya bÃ¶lgesinde kurulmasÄ± planlanan taÅŸ ocaÄŸÄ± iÃ§in 'Ã‡ED gerekli deÄŸildir' kararÄ±na karÅŸÄ± hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'de Karaburun Çatalkaya bölgesine kurulmasÄ± planlanan taÅŸ ocaÄŸÄ± için "Çevre Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) gerekli deÄŸildir" kararÄ± verilmesi üzerine, yaÅŸam savunucularÄ± ile vatandaÅŸlar ortak hukuk mücadelesi baÅŸlatÄ±p, kararÄ±nÄ±n iptali için Ä°zmir 2'nci Ä°dare Mahkemesi'nde dava açtÄ±.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ÇED gerekli deÄŸildir kararÄ±nÄ±n iptali için Ä°zmir 2'nci Ä°dare Mahkemesi'nde dava açan avukatlar Enis DinçeroÄŸlu ile Esra Akkoç Yaren, dava dilekçelerinde bölgenin doÄŸal SÄ°T alanÄ± içerisinde bulunduÄŸunu "ÇED'e konu tesiste kullanÄ±lacak araçlarÄ±n egzoz gazÄ± salÄ±nÄ±mlarÄ±, taÅŸÄ±ma sÄ±rasÄ±nda oluÅŸabilecek gaz salÄ±nÄ±m deÄŸerlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir” denildi.

Dilekçede tesise bir kilometre uzaklÄ±kta konutlar bulunduÄŸu, davaya konu faaliyetin bölgedeki yer üstü ve yer altÄ± su kaynaklarÄ±na olasÄ± etkilerinin detaylÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi gerektiÄŸi belirtilerek, tesisin birinci derece deprem bölgesinde ana fay hattÄ± üzerinde kurulmasÄ±nÄ±n planladÄ±ÄŸÄ±, olasÄ± deprem sÄ±rasÄ±nda tesisin çevreyi etkilemeyeceÄŸinin garanti altÄ±na alÄ±namayacaÄŸÄ± da vurgulandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 13:14

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