Eyfelâ€™in Ä±ÅŸÄ±klarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gazeteciler iÃ§in sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Eyfel Kulesi'nin Ä±ÅŸÄ±klarÄ± Gazetecilere KarÅŸÄ± SuÃ§larda CezasÄ±zlÄ±kla MÃ¼cadele UluslararasÄ± GÃ¼nÃ¼'nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gazeteciler iÃ§in sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in sembolü olarak bilinen Eyfel Kulesi, gazetecilere yönelik suçlarÄ±n cezasÄ±z kalmamasÄ± için yapÄ±lan törende Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± bir dakikalÄ±ÄŸÄ±na söndürdü.

2 KasÄ±m 2018 Gazetecilere KarÅŸÄ± Suçlarda CezasÄ±zlÄ±kla Mücadele UluslararasÄ± Günü adÄ±na yapÄ±lan etkinlikte bir grup gazeteci, öldürülen meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n portreleriyle Eyfel Kulesinin önünde poz verdi.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) örgütünün düzenlediÄŸi törende sadece geçtiÄŸimiz senede onlarca gazetecinin katledildiÄŸine dikkat çekildi.

Eylem sÄ±rasÄ±nda konuÅŸan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Gazeteci cinayetlerine bir son verilmeli. 15 yÄ±lda bin 66 gazeteci öldürüldü. Sene baÅŸÄ±nda beri, medya çalÄ±ÅŸanlarÄ± da dahil edilirse, toplam 77 kiÅŸi öldürüldü. Bu geçen seneye göre çok daha fazla" dedi.

CEMAL KAÅžIKÇI DA ANILDI

2 Ekim'de Ä°stanbul Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra öldürüldüÄŸü anlaÅŸÄ±lan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± da etkinlikte anÄ±ldÄ±. KaÅŸÄ±kçÄ± ile daha önce beraber çalÄ±ÅŸan Fabiola Badawi, öldürülen gazeteci hakkÄ±nda "ÖzgürlüÄŸü, dürüstlüÄŸü ve hayatÄ± seven bir insandÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

2014 yÄ±lÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), 2 KasÄ±m tarihini Gazetecilere KarÅŸÄ± Suçlarda CezasÄ±zlÄ±kla Mücadele UluslararasÄ± Günü olarak ilan etti. Bu tarih, 2 KasÄ±m 2013'te Mali'de öldürülen iki FransÄ±z gazetecinin anÄ±sÄ±na seçildi.

Dünya genelinde gazeteci cinayetlerinin yüzde 85'inde fail bilinmiyor. BM, gazetecileri korumak için ülkelerden suçlara göz yummamalarÄ±nÄ± ve mevzuatlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± talep ediyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 12:56

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