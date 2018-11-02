Emep ilÃ§e yÃ¶neticisine sosyal paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan hapis cezasÄ±

Emek partisi ilÃ§e yÃ¶neticisi Mahir DoÄŸan'a 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±â€™' gerekÃ§esiyle 1 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Antalya’da Åžubat 2018 tarihinde sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek yapÄ±lan operasyonlarda ‘’CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ve örgüt propagandasÄ±’’ yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle ifadesi alÄ±nan EMEP MuratpaÅŸa ilçe yöneticisi Mahir DoÄŸan’Ä±n Antalya 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruÅŸmasÄ±nda hapis cezasÄ± çÄ±ktÄ±.

Mahir DoÄŸan’a sosyal medya üzerinden 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Newroz eylemlerine ve HDP Belediye BaÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na dair yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle "silahlÄ± terör örgütü propagandasÄ±’’ yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 1 yÄ±l 10 ay 15 gün hapis cezasÄ± verildi.

Mahkeme, ceza hükmünün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Yine aynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda 17-25 AralÄ±k yolsuzluk suçlamalarÄ± ile ilgili paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± karikatürleri nedeniyle hakkÄ±nda 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Mart 2019 tarihine ertelendi.

DoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ‘’HazÄ±rlÄ±k savcÄ±sÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi iddianame kes yapÄ±ÅŸtÄ±r mantÄ±ÄŸÄ± ile hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ adeta matbu bir belgedir. Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m paylaÅŸÄ±mlarda esas haber niteliÄŸi olan görsellerin içinde yani kalabalÄ±k içinde ‘’suç unsuru olan resim ve bayraklarÄ±n’’ olduÄŸu ve bu nedenle suç iÅŸlediÄŸim söyleniyor. Oysaki paylaÅŸÄ±lan resim ve haberlerde öne çÄ±kan görüntüler Newroz ve HDP adaylarÄ±nÄ±n seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±dÄ±r. Tabi bu tip gerekçeli hapis cezalarÄ± korku ve sindirme politikalarÄ±nÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r. Bu verilen cezalar ve ardÄ±ndan hükmün geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ± kiÅŸinin elini kolunu baÄŸlayarak ‘’Bak senin ensendeyiz’’ mesajÄ± vermektedir. Bugün benim ceza almama gerekçe gösterilen poster ve bayraklar, paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±m tarihte bir çok kamusal alanda rahatça kullanÄ±lÄ±yordu. Salih Müslim ülkenin BaÅŸbakanÄ± ile Ankara’da resmi görüÅŸmeler yapÄ±yordu’’ dedi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net