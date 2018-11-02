Ekoloji BirliÄŸi: YaÅŸam patentlenemez!

Ekoloji BirliÄŸi, yeni tohumculuk yÃ¶netmeliÄŸinin kÃ¶ylÃ¼ye ve ekolojiye zarar vereceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ülkenin deÄŸiÅŸik yerlerinde ekoloji mücadelesi veren 50'nin üzerinde örgütün katÄ±lÄ±mÄ± ile oluÅŸan Ekoloji BirliÄŸi, yerli tohumlarÄ±n patentlenerek ÅŸirketlerin denetimine geçmesini saÄŸlayan Tohumculuk YasasÄ± ve yeni çÄ±kan yönetmeliÄŸe tepki gösterdi.

Ekoloji BirliÄŸi 27-28 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yaptÄ±ÄŸÄ± 2 Meclis toplantÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla yerli tohumlara sahip çÄ±kmak için üretici örgütleri ve tarÄ±m alanÄ±ndaki meslek örgütleriyle birlikte mücadele etme kararÄ± aldÄ±.

ÜRETÄ°CÄ° KÖYLÜ DÜÅžÜNÜLMÜYOR

Ekoloji BirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada yeni Tohumculuk YönetmeliÄŸinde üretici köylünün düÅŸünülmediÄŸini ifade ederek; “Tohumculuk Kanunu 2006 yÄ±lÄ±nda yasalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, geçimlik çiftçilikle uÄŸraÅŸan köylünün deÄŸil, endüstriyel tarÄ±m ÅŸirketlerinin, ulusal ve ulus ötesi sermayenin çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilerimizi yöneltmiÅŸtik. Zaman bizi haklÄ± çÄ±kardÄ±. GÄ±dalarÄ±mÄ±z çoÄŸu tohum ÅŸirketlerinin sertifikalÄ± hibrit tohumlarÄ±yla üretilir hale geldi. Hibrit tohumlar, melezleme yöntemiyle bol verim ve pazar koÅŸullarÄ±na uygun dayanÄ±klÄ±lÄ±k kazandÄ±rÄ±lan ancak lezzet ve besin deÄŸeri düÅŸük ürünler veren tohumlardÄ±r. Bu tohumlardan yeniden tohum alÄ±nabilir ancak bunlardan elde edilen ürün görünüÅŸ, renk ve büyüklük bakÄ±mÄ±ndan daha alt düzeyde olur" denildi.

TOHUM ÅžÄ°RKETLERÄ° Ä°ÇÄ°N OLANAKLAR BÜYÜTÜLÜYOR

Tohumculuk Kanunu’na göre üretilen gÄ±dalarÄ±n sertifikalÄ± olmasÄ± istenirken çiftçilerin tohum takasÄ±na engel olunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ekoloji BirliÄŸi, yeni yönetmeliÄŸin yerli tohumlarÄ± da tarÄ±m ve gÄ±da ÅŸirketlerinin denetimine sokacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Kapitalizmin çÄ±karÄ±na Tohumculuk Kanunu hazÄ±rlayan siyasi anlayÄ±ÅŸÄ±n Türkiye siyasetine yön vermeye devam ettiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, "19 Ekim 2018 günü yayÄ±nlanan yönetmelikte çiftçinin tarlada ürettiÄŸi ürünün sertifikalÄ± olmasÄ±nÄ± zorunlu hale getirdi. 'Yerel ÇeÅŸitlerin KayÄ±t AltÄ±na AlÄ±nmasÄ±, Üretilmesi ve PazarlanmasÄ±na Dair Yönetmelik’le', tarladaki ürün sertifikalÄ± deÄŸilse devlet desteÄŸi verilmeyeceÄŸi hükmü getirildi. Yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi, çiftçilerin yüzyÄ±llardÄ±r sürdürdüÄŸü tohum takasÄ±nÄ±n önüne geçmekte, çiftçiyi tohum ÅŸirketlerinin insafÄ±na terk etmektedir. GÄ±damÄ±zÄ± mono kültür tarÄ±ma, tür çeÅŸitliliÄŸinin azalmasÄ±na terk edecek bu uygulama ile köylünün, çiftçinin, halkÄ±n deÄŸil ÅŸirketlerin çÄ±karÄ± gözetilmiÅŸtir" dedi.

'MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z'

Ekoloji BirliÄŸi'nin tüm bileÅŸenlerinin "YaÅŸam Patentlenemez" sloganÄ±yla yÄ±llar önce GDO'lu tohumlara karÅŸÄ± gelindiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada ÅŸunlar dile getirildi; "mücadelemizi sertifikalÄ± hibrit tohumlarÄ± kullanmaya zorlayan yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± da sürdüreceÄŸiz. Bizim gibi düÅŸünen kurumlarla hukuksal ve eylemsel mücadeleler düzenleyerek bu yönetmeliÄŸin iptaline yönelik çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± duyururuz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 12:33

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