MoÄŸollar'Ä±n kurucularÄ±ndan Aziz Azmet hayatÄ±nÄ± kaybetti

MoÄŸollar'Ä±n kurucularÄ±ndan 71 yaÅŸÄ±ndaki MÃ¼zisyen Aziz Azmet yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

MoÄŸollar'Ä±n kurucularÄ±ndan Müzisyen Aziz Azmet yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Aziz Azmet’in vefat haberi MoÄŸollar grubunun Twitter hesabÄ± üzerinden paylaÅŸÄ±ldÄ±.

1967 yÄ±lÄ±nda müzisyen arkadaÅŸÄ± Murat Ses ile birlikte "MoÄŸollar" grubunu kuran müzisyen Aziz Azmet, 71 yaÅŸÄ±nda hayata gözlerini yumdu. Grubun da ilk solisti olan Azmet'in ölüm haberi, kurucusu olduÄŸu "MoÄŸollar"Ä±n Twitter adresinden ÅŸu sözlerle duyuruldu: “MoÄŸollar’Ä±n kurucularÄ±ndan, sevgili dostumuz Aziz Azmet’i bu sabah kaybettik. Çok üzgünüz. Huzur içinde uyu Aziz…” (HABER MERKEZÄ°)

MoÄŸollar’Ä±n kurucularÄ±ndan, sevgili dostumuz Aziz Azmet’i bu sabah kaybettik. Çok üzgünüz.

Huzur içinde uyu Aziz.. pic.twitter.com/FNZ76jX2Dd — MoÄŸollar (@MogollarOnline) 2 KasÄ±m 2018

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