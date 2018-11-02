KaralarÄ±n artÄ±k sadece yÃ¼zde 23â€™Ã¼ el deÄŸmemiÅŸ

Ã‡evrebilimciler ilk kez dÃ¼nya Ã¼zerinde denizde ve karada el deÄŸmemiÅŸ olarak nitelendirilecek bÃ¶lgelerin hassas Ã¶lÃ§ekli haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Çevrebilimciler ilk kez dünya üzerinde denizde ve karada el deÄŸmemiÅŸ olarak nitelendirilecek bölgelerin hassas ölçekli haritasÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±. Science Daily’nin haberine göre, çevre bilimciler haritaya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda dünyada kara parçalarÄ±nÄ±n artÄ±k sadece yüzde 23'üne el deÄŸmemiÅŸ denebileceÄŸine, Antarktika hariç geri kalan kÄ±smÄ±nÄ±n, insan eylemlerinin doÄŸrudan etkisine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

Bulgunun özellikle yakÄ±n geçmiÅŸte yapÄ±lan sayÄ±sÄ±z çalÄ±ÅŸmanÄ±n, dünyada el deÄŸmemiÅŸ yerlerin, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± önemli tampon bölgeler olduÄŸunu göstermesi dolayÄ±sÄ±yla tedirgin edici olduÄŸu ifade edildi.

EL DEÄžMEMÄ°Åž BÖLGELERÄ°N YÜZDE 70'Ä°NE RUSYA, KANADA, AVUSTRALYA, ABD VE BREZÄ°LYA SAHÄ°P

Bilim insanlarÄ±, Rusya, Kanada, Avustralya, ABD ve Brezilya'nÄ±n, karada ve denizde el deÄŸmemiÅŸ bölgelerin yüzde 70'ine sahip olduÄŸuna ve bu ülkelerin, vahÅŸi doÄŸanÄ±n koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± konusunda çok büyük rolleri bulunduÄŸuna iÅŸaret etti. ÇalÄ±ÅŸmayla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar Nature dergisinde yayÄ±mlandÄ±.

Dünya DoÄŸayÄ± Koruma VakfÄ±nÄ±n (WWF) hafta baÅŸÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda da insanlarÄ±n, 1970-2014 yÄ±llarÄ±nda yerküre üzerinde memeliler, balÄ±klar ve sürüngenler dahil hayvanlarÄ±n yüzde 60'Ä±nÄ±n yok olmasÄ±na neden olduÄŸu bildirilmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 12:10

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