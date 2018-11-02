Trump gÃ¶Ã§menleri tehdit etti: AtÄ±lan taÅŸa ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verilebilir

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Latin Amerika Ã¼lkelerinden ABD'ye doÄŸru ilerleyen gÃ¶Ã§menleri silahla tehdit etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doÄŸru ilerleyen göçmenlerin askerlere taÅŸ atmasÄ± halinde ABD güvenlik güçlerinin ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verebileceÄŸini söyledi.

ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bazÄ± göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taÅŸ attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, ABD askerlerinin, kendilerine ÅŸiÅŸe veya taÅŸ atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceÄŸini ifade etti.

TaÅŸla silah arasÄ±nda "çok fazla bir fark" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacaÄŸÄ± taÅŸÄ± silah gibi görmelerini söylediÄŸini ve emniyet güçlerinin atÄ±lan taÅŸa ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verebileceÄŸini kaydetti.

Trump, "Askerimize taÅŸ atmak isterlerse, askerimiz buna karÅŸÄ±lÄ±k verir. Meksika askerlerine yaptÄ±klarÄ± gibi taÅŸ atmaya kalkarlarsa, güvenlik güçlerimize bunu silah gibi görmelerini söyledim." dedi.

ABD Göçmenlik ve VatandaÅŸlÄ±k YasasÄ±, ülkeye gerek yasal gerekse yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan giren göçmenlerin iltica baÅŸvurusu yapmasÄ±na olanak tanÄ±makta.

Trump, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da göçmen konvoyunun ABD’ye giriÅŸine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 10 ile 15 bin arasÄ±nda asker göndereceklerini dile getirmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan "göçmen kervanÄ±"na 7 binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. (AA)

7 bini aÅŸkÄ±n HonduraslÄ± gÃ¶Ã§men ABDâ€™ye yÃ¼rÃ¼yor

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